Federica Pellegrini ultime prove prima del matrimonio: abito, mani e sveglia all’alba

Federica Pellegrini è un po' nervosa, questa mattina le ultime prove prima del matrimonio. Come sarà il suo abito da sposa?



Come sarà l’abito da sposa di Federica Pellegrini? Questa la mattina presto ha mostrato tutto il suo nervosismo per l’ultima prova del vestito. Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si avvicina ma qual è la data esatta? Questa mattina alle 7 la divina era già in auto, direzione atelier per l’ultima prova del vestito e lei in vestitino bianco ha informato i suoi follower mostrando anche la serietà mentre guidava. La Pellegrini non ama le sveglie all’alba, soprattutto in questo periodo, ma evidentemente era necessario. “In viaggio verso l’ultima prova abito da sposa” ha scritto scusandosi ironicamente per la serietà della foto al volante “ma sono le 7 del mattino e non c’è niente da ridere”.

Federica Pellegrini la data del matrimonio a Venezia

Federica è a Jesolo Lido, gli ultimi giorni prima delle nozze sono con la mamma, il papà, i cani e il futuro marito. Cercano di stemperare la tensione ridendo di continuo, ogni occasione è quella giusta, dalla maschera di Iron Man per Matteo alle foto che lui non vuole scattare alla sposa. Tra gli scatti in spiaggia mostrati ieri da Federica Pellegrini c’è anche quello delle mani già pronte con le unghie scelte per il matrimonio. Nella foto si vedono bene e se ha già scelto la nail art forse la data delle nozze è vicinissima.

Era prevista per il 27 agosto, così aveva lasciato intendere lei a Verissimo, ma nelle ultime settimane ha sorpreso tutti rivelando che quello non è il giorno del suo matrimonio, che deve attendere ancora un po’. Possibile? Molti pensano che quello di Federica Pellegrini sia un depistaggio. Matteo Giunta e Federica Pellegrini si sono forse resi conto che avendo rivelato così presto la data del matrimonio in tantissimi arriveranno a Venezia. Non ci resta che attendere ma mancando davvero poco i paparazzi faranno di tutto per intuire qual è il giorno esatto.