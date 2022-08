Neppure la mamma di Chiara Ferragni approva il gli scatti sul dirupo: il commento

Alla mamma di Chiara Ferragni gli scatti sul dirupo proprio non sono piaciuti e bacchetta sua figlia via social

Hanno fatto incetta di like ma anche di critiche, Chiara Ferragni e Fedez dopo gli scatti postati da Ibiza. Al momento non hanno voluto rispondere al polverone che si è alzato dopo che entrambi, hanno postato sui social foto e video di queste vacanze nell’isola spagnola. Gli attacchi sono arrivati soprattutto per la tempistica: domenica infatti è morto un ragazzo di 30 anni che si è sporto troppo per recuperare un cellulare. Motivo per il quale, a detta di molti, i Ferragnez avrebbero potuto aspettare prima di postare sui loro profili social seguitissimi, questi scatti. E a disapprovare, c’è anche Marina di Guardo che ha bacchettato soprattutto sua figlia, senza nascondersi. Lo ha fatto con un commento sui social, rispondendo in realtà a una sorta di provocazione arrivata da sua figlia Francesca. La sorella di Chiara, probabilmente in moro ironico sotto il post, aveva scritto: “Se lo vede mia mamma” commentando quindi le immagini postate in rete da Fedez. E Marina, non si è nascosta, anzi, ha scritto pubblicamente quello che ha pensato di questi scatti. Non ha proprio approvato la scelta di sua figlia e di Fedez…

Chiara Ferragni bacchettata da mamma Marina per la foto sul dirupo

Dopo il commento di Francesca, è arrivato anche quello di mamma Marina che, come spesso capita, dice quello che pensa. “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato” ha detto la scrittrice vedendo le foto di Chiara e Federico. Probabilmente avrà anche bacchettato in privato sua figlia ma Chiara e Fedez non hanno replicato, preferendo lasciar passare questa ennesima polemica che li ha travolti. Tutto tace quindi, almeno per ora. Vedremo se nelle prossime ore, i Ferragnez decideranno di commentare in qualche modo, quanto successo.