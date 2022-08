La reazione di Paola Di Benedetto alle parole di Rkomi: meglio tacere

Davvero Rkomi ha fatto quel commento su Paola Di Benedetto?

Dalla brevissima storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi che faceva sognare, alle parole pesanti che volano tra i due. Tra loro è durata pochissimo e di recente Dagospia ha ipotizzato un interesse di Blanco nei confronti dell’ex Madre Natura. Niente di confermato ma da lì è arrivato il commento di Rkomi su Paola Di Benedetto. Nell’intervista per il Corriere della Sera lui ha dichiarato che di Paola e Blanco non ne sa nulla. In realtà nessuno sa nulla, magari è solo un pettegolezzo ma è il seguito che ha spiazzato tutti e prima tra tutti immaginiamo la Di Benedetto.

Le parole di Rkomi su Paola Di Benedetto

“Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no” ma che significa questa risposta? Sono parole che in poco tempo hanno fatto il giro del web, sono arrivate a Paola.

Lei poco fa ha pubblicato delle nuove storie su Instagram. Paola Di Benedetto è in cucina, distesa sul tappetino da palestra, si allena. E’ un modo come un altro per dire che la sua vita prosegue senza badare a nessuno. Il suo commento sembra non lasciare dubbi, tutti dicono sia rivolto a Rkomi.

“Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Sono parole rivolte a Mirko? Non ci resta come sempre che attendere, magari Rkomi potrebbe chiarire meglio le sue parole, forse non voleva dire niente di negativo.

Il legame tra Paola e Rkomi è durato davvero un attimo; dal pettegolezzo alla foto insieme, quella che sembrava annunciare una bella storia d’amore. Ma poco dopo è finito tutto, uno dei due forse si è pentito o chissà cosa è successo.