Simona Branchetti in vacanza con l’ex di Anna Falchi dopo le delusioni

Simona Branchetti, ex moglie di Federico Quaranta, in Puglia con l'ex di Anna Falchi

C’è una nuova coppia tra le pagine della rivista Chi e in vacanza in Puglia: Simona Branchetti e Andrea Ruggieri. Lui è il deputato di Forza Italia ma al gossip è noto come ex di Anna Falchi. Simona Branchetti non ha bisogno di presentazioni, la conduttrice di Morning News però forse le presentazioni in famiglia le ha già fatte. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Anna Falchi per Ruggeri questa è la prima estate da single ma forse dopo la Puglia magari ci sarà qualcosa in più da raccontare. Dicono che sono solo una coppia di amici ma i paparazzi li tengono d’occhio, fanno sempre il tifo per l’amore, per le nuove coppie. Sorpresi a Manduria la Branchetti e Ruggieri non hanno dato modo di parlare di altro se non di amicizia. I paparazzi si sono quindi dedicati anche alla bellissima conduttrice, un vero incanto in bikini.

Simona Branchetti e Andrea Ruggieri in Puglia

“Simona Branchetti lo sta aiutando a ritrovare la serenità e il sorriso e a superare quindi la rottura con Anna Falchi. Attenzione, però, non stiamo parlando di un flirt estivo, piuttosto di un’amicizia tra due persone che sanno bene cosa significa affrontare il dolore della separazione, quando si è innamorati” si legge sul settimanale di Alfonso Signorini. Quindi, sono solo due amici.

Lui non è il solo a dovere curare le ferite della fine di una lunga relazione d’amore, anche Simona Branchetti conta le sue delusioni, sono quindi in questo momento gli amici perfetti, sostegno l’uno dell’altro. Lei è stato sposata con Federico Quaranta, poi un secondo matrimonio con l’avvocato Carlo Longari e purtroppo un’altra separazione. Il matrimonio è finito nel 2021, lei l’ha definita una ferita mortale. Chissà se il legame tra la giornalista e il politico diventerà altro, non adesso, magari in futuro.