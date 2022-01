Simona Branchetti torna a parlare di Matano: “La cosa terribile è quella che è successa dopo”

Nella puntata di Verissimo in onda ieri, 15 gennaio 2022, c’è stato modo di festeggiare i 30 anni del TG5 con dei volti che sono quelli che vediamo giornalmente nelle nuove edizioni del TG. Tra gli altri, anche Simona Branchetti, che ha appena concluso la sua esperienza al timone di Pomeriggio 5 News. La giornalista, è stata protagonista di una polemica a distanza ( non troppa) con Alberto Matano, dopo un piccolo incidente durante una diretta di entrambi i programmi con quello che il conduttore de La vita in diretta, definì lo “scippo” di un ospite da parte dell’inviata di Canale5. La Branchetti, dopo aver ricevuto una chiamata da Matano, pensava che la cosa fosse conclusa ma, visto che il conduttore de La vita in diretta sabato scorso è tornato a parlarne con vena polemica su Rai 3, anche la Branchetti replica da Verissimo, spiegando ancora una volta il suo punto di vista.

Simona Branchetti da Verissimo torna a parlare dello “scontro” con Matano

La giornalista pensava che la questione fosse chiusa, ma visto che se n’è parlato ancora, ha deciso di tornare sulla vicenda: “Alberto mi ha chiamato la mattina della Befana e mi ha detto ‘ho grande stima di te, ci conosciamo, abbiamo un percorso professionale identico, non ce l’ho con te, ma le nostre inviate si sono messe in una condizione di non riuscire a lavorare bene’. Io ho risposto che era successo un incidente e pace. “

E poi arrivano le parole di sabato scorso da Rai 3, e la Branchetti non può che commentare: “La cosa terribile però è quello che è successo dopo, ovvero quando ha detto ‘nessun chiarimento’, io allora ho pensato ‘ma allora chi mi ha telefonato?’. Io comunque rinnovo la mia stima ad Alberto Matano. Per me pace fatta.”

