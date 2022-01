Simona Branchetti nerissima contro Alberto Matano: “Pessimo”

Settimana infuocata per Alberto Matano e Simona Branchetti. Sembrava che la questione tra i due fosse chiarita, dopo quello che è successo in una delle ultime puntate de La vita in diretta ma a quanto pare, lo scontro a distanza, va avanti. Tutto è iniziato nella puntata del 5 gennaio 2022 del programma di Rai 1 quando nel corso di un collegamento qualcosa era andato storto. L’inviata de La vita in diretta, era in compagnia di un ospite. La collega di Pomeriggio 5 si è praticamente seduta accanto a questa persona e ha iniziato a parlargli vicino, tanto che il suo ritorno, si è sentito nella trasmissione di Rai 1. Ovviamente Matano ha chiesto alla sua giornalista di interrompere per capire cosa stesse succedendo e al rientro, l’ospite non c’era più, era passato su Canale 5 con la giornalista di Pomeriggio 5 News. Matano aveva quindi sbottato in diretta.

Il giorno dopo, Simona Branchetti, aveva iniziato il programma parlando di quello che era successo, spiegando anche che tra lei e Matano c’era stata una chiamata e che le cose erano state chiarite. Ieri invece, il conduttore de La vita in diretta, ospite di Tvtalk, ha detto che non c’era stato un vero e proprio chiarimento. Parole che alla conduttrice di Pomeriggio 5 News non sono piaciute, tanto che oggi via social, commenta quanto successo.

La replica di Simona Branchetti alle parole di Matano a Tvtalk

Nella trasmissione di Rai 3, ieri, Alberto Matano ha spiegato: “Direi che l’altro giorno mi sono spiegato benissimo. Quindi devo dire che non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Io ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Confermo che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti.“

E ancora: “Avevamo un appuntamento preciso. La trasmissione di Canale 5 è entrata di fatto nella mia diretta, ho dovuto dirlo. Poi l’ospite era su Canale 5. Bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite? Io avrei fatto così. Detto questo noi abbiamo un rapporto concorrenziale con il programma della rete commerciale ma i rapporti sono sempre stati di grande rispetto, di concorrenza ma competizione sana. Quello che è accaduto mi spiace, perché poteva essere gestito in un altro modo e mi pare evidente.”

La Branchetti oggi dalla sua pagina instagram ha detto la sua, condividendo un articolo in cui si parla proprio delle dichiarazioni di Matano: “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi chiamato smentisce di averlo fatto, e lo scorretto chi è?”.

