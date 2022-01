L’inviata di Pomeriggio 5 porta via un ospite de La vita in diretta, Matano commenta amareggiato

E’ stata una pagina singolare quella che abbiamo appena visto in tv oggi pomeriggio. Per certi versi, va detto, brutta da diversi punti di vista. Non si può giudicare il dolore di un uomo, che riceve in diretta la notizia del possibile ritrovamento del cadavere di sua moglie, e sceglie di restare in onda. Ma si può giudicare il comportamento dei giornalisti che continuano a cercare lo scoop e l’esclusiva a tutti i costi. Siamo a Trieste e il marito di Liliana, scomparsa dal 14 dicembre, è in diretta con la giornalista de La vita in diretta ( il programma inizia alle 17,10 quindi per ovvie ragioni l’intervista inizia prima e non c’è nessuna esclusiva quindi). Mentre sono in diretta, arriva la notizia del ritrovamento del cadavere, potrebbe essere Liliana. La giornalista di Rai 1 continua ad ascoltare Sebastiano, che in lacrime commenta. Mentre l’uomo parla, si sente in sottofondo la voce della giornalista di Pomeriggio 5, Ilaria dalle Palle, che commenta la notizia a pochi centimetri di distanza dalla sua collega di Rai 1.

Matano riprende quindi la linea e chiede di continuare questo collegamento nel rispetto di tutti, solo se sarà possibile, alla sua giornalista. Ma mentre sta parlando, Sebastiano inizia la sua intervista con Pomeriggio 5 News, come si può vedere tra l’altro anche in un video caricato sulla pagina Twitter del programma condotto da Simona Branchetti.

Tornato in studio, Matano non nasconde la sua amarezza per quello che è successo, una scorrettezza, che non dovrebbe mai succedere in questi casi.

“Perdonatemi è un momento di grande dramma per quest’uomo, era in diretta con noi. La troupe di una trasmissione di un altro canale, devo dirlo di Canale 5, mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era con la nostra inviata sono cose che succedono ma non dovrebbero accadere” ha commentato Matano.

#Pomeriggio5 sottrae un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l’amarezza: pic.twitter.com/IzC8J16085 — Luca Dondi (@lucadondi94) January 5, 2022

Da questo video di Canale 5 si può vedere la sequenza di come sono andate le cose, dal punto di vista di Pomeriggio 5

Bentornati a #Pomeriggio5 News! Partiamo con una ULTIM'ORA: Trieste è stato ritrovato un corpo in un sacco, si tratta di Liliana? pic.twitter.com/cJsLbfnFJq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 5, 2022

