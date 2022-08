Il gatto di Ilary Blasi è stato ritrovato, lei ringrazia due persone

Ilary Blasi tira un sospiro di sollievo, il suo gatto è stato ritrovato ma chi ringrazia non è Totti

Il gatto di Ilary Blasi è stato ritrovato, Alfio è tornato a casa, nella villa a Sabaudia dove adesso non c’è la conduttrice ma dovrebbe esserci Francesc o Totti. Mattinata molto agitata oggi per Ilary Blasi che in vacanza in Croazia con sua figlia Isabel aveva lanciato sui social un appello. Il suo gatto nudo era scomparso, smarrito sul litorale di Sabaudia, non si trovava più. In poche ore in tantissimi si sono mobilitati, forse tutti tranne Totti che non ha nemmeno condiviso sul suo profilo Instagram l’appello dell’ex moglie. Ilary Blasi era ovviamente disperata, adora i suoi gatti, ovvio che fosse molto agitata perché gatto Alfio era scomparso. Aveva lasciato anche un recapito telefonico a cui fare riferimento per qualsiasi notizia o avvistamento, un numero con il prefisso di Milano. Un numero che ha suscitato non poca meraviglia perché Milano è davvero lontana da Roma. Tutti hanno pensato che a Totti non importasse nulla del gatto di Ilary Blasi scomparso ma ciò che conta adesso è che Alfio è stato trovato.

Ilary Blasi ringrazia chi l’ha aiutata a trovare il suo gatto

Dalla Croazia lei non poteva fare molto, ha chiesto aiuto a tutti, oltre non le era possibile. Adesso può continuare serena la sua vacanza a bordo dello yacht con la figlia più piccola, la sorella Silvia, il cognato, le nipoti e alcuni amici.

“Grazie a tutti!” è l’ultima storia di Ilary Blasi che cancellata la richiesta di aiuto ringrazia in modo particolare due persone: “Alfio è stato trovato, in particolare voglio ringraziare la dottoressa Sangiorgio e la signora Alessandra”. Evidentemente sono loro che hanno trovato il gatto e si sono preoccupate di prendersene cura. Chissà se Alfio è già tornato alla villa di Sabaudia con Totti o resterà in custodia altrove fino al ritorno della sua padroncina.