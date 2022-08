La semplicità di Federica Pellegrini sposa per le strade di Venezia aiutata dalle damigelle

Semplice e bellissima Federica Pellegrini in abito da sposa aiutata dalle sue damigelle per non far sporcare il vestito

Era emozionatissima Federica Pellegrini in abito da sposa prima del suo ingresso in chiesa ma questo non le ha impedito di ridere e gustare anche i momenti precedenti al matrimonio. Oggi sposa Matteo Giunta, grandi preparativi e sogni da realizzare ma l’emozione è reale, è solo quella per il sì. Federica Pellegrini cammina per le strade di Venezia, tiene in mano il suo bouquet bianco, piccolo, comodo e poco ingombrante. L’abito da sposa è semplice con le spalle scoperte ma lungo e non si deve sporcare, a questo pensano le sue damigelle, anche loro in abito lungo, rosa, con i tacchi alti ai piedi. Federica Pellegrini e il suo abito bianco vanno però protetti e i video che girano sui social fanno sorridere. Alla Divina non importa apparire perfetta ma conta l’emozione di quel momento, si fida delle sue damigelle, non si preoccupa del vestito bianco, di come viene sollevato da tutte loro poste in formazione.

Federica Pellegrini e gli occhiali da sole bianchi

Il suo tocco eccentrico non poteva mancare, tra i capelli un fiore grande, bianco, sul viso mentre cammina verso la chiesa gli occhiali da sole bianchi. E’ bellissima la Pellegrini mentre si dirige verso l’altare dove l’attende Matteo Giunta, chiacchiera, scherza, saluta, sorride e ride.

L’emozione arriva ad un passo dall’altare, quando il suo papà le resta accanto fermo e più emozionato di lei. Federica gli dà qualche buffetto dietro la testa, cerca di non farlo commuove, è il momento più bello, l’ingresso in chiesa. In quel momento non esistono fan né fotografi, ci sarà tempo per salutare tutti, adesso c’è un impegno importante da prendere per tutta la vita e la semplicità e il sorriso con cui Federica Pellegrini ha raggiunto la chiesa a piedi attraversando un pezzetto di Venezia dicono molto di questo amore.