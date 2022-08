Enzo Miccio, lacrime agli occhi per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il matrimonio più vero

Quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è il matrimonio dell'anno. L'emozione di Enzo Miccio nel salutare gli sposi

Enzo Miccio lascia Venezia con le lacrime agli occhi dopo avere organizzato in modo perfetto il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Ennesima soddisfazione per il famoso wedding planner ma le nozze della Pellegrini e Giunta sono state davvero speciali. Era il matrimonio più atteso questa estate e si è rivelato il matrimonio dell’anno, la Divina e il suo allenatore sono la coppia dell’anno. Bellissimi per la semplicità e l’amore con cui hanno vissuto i preparativi e il loro sì, emozionati ma anche circondati da un affetto immenso. E’ così che Enzo Miccio descrive il matrimonio e la coppia Federica Pellegrini – Matteo Giunta. Poco fa il saluto di Miccio a Venezia e ai suoi sposi preferiti, è commosso davvero e non solo per la meraviglia vissuta ieri ma per la coppia che ha conosciuto e che adesso saluta.

Enzo Miccio descrive le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

“L’affetto che circonda questa super coppia è davvero indescrivibile. Cori festanti, applausi, urla di gioia e di auguri hanno accolto Matteo e Federica all’uscita della Chiesa di San Zaccaria. E’ stata emozione e commozione insieme… Difficile da descrivere. Auguri amici cari” scrive Miccio mostrando il video dell’uscita dalla chiesa di Federica e Matteo.

Poco fa: “Sto salutando Venezia ragazzi, torno a casa ma ho un po’ di malinconia e un po’ di tristezza negli occhi perché è stato troppo bello e mi dispiace lasciare Federica e Matteo. Ragazzi vi mando un bacio, vi voglio bene, è stato bellissimo stare con voi”.

Di matrimoni lui ne ha organizzati tantissimi, anche più sfarzosi, pieni di ogni cosa possibile, questo sembra che sia per lui il più ricco d’amore. Eleganza e simpatia, semplicità, emozione vera per quel “sì” che ha commosso tutti. Chissà se le altre coppie resteranno un po’ male ma la Divina ha battuto tutte le spose.