Le damigelle di Federica Pellegrini svelano anche il secondo abito da sposa

Bellissima anche con il secondo abito da sposa: Federica Pellegrini ha conquistato tutti ieri al suo matrimonio

Una principessa in bianco Federica Pellegrini nel suo abito da sposa in mikado di seta, senza pizzi ma sui capelli il fiore gigante e quel velo delicato ricoperto di fiorellini tridimensionali. Un abito minimal, un modello a sirena con lo scollo a barca leggermente avvitato sui fianchi. Questo il primo abito da sposa di Federica Pellegrini firmato da Nicole Cavallo, è il vestito che ha indossato per la cerimonia in chiesa, per il sì al suo Matteo Giunta. I due abiti da sposa indossati da Federica Pellegrini per il suo matrimonio a Venezia sono arrivati in albergo, dove si trovava con le damigelle, i genitori e tutti i collaboratori, in tarda mattinata mentre le protagoniste dei preparativi attendevano tutte in vestaglia di seta bianca. Nessuna ha avuto il minimo dubbio nel mostrarsi sui social prima di essere pronte e con una focaccia tra i denti.

Doppio abito da sposa per Federica Pellegrini

Dopo la cerimonia in chiesa Federica Pellegrini ha tolto il velo ma non ha cambiato subito vestito. E’ arrivata al JW Marriott Venice Resort & Spa, location scelta per il ricevimento, con lo stesso abito da sposa. Matteo e Federica entusiasti hanno raggiunto il tavolo accolti da applausi e cori. Fiori e candele ovunque, ancora tanto bianco e ancora scelte ben più semplici rispetto ad altre che Enzo Miccio ha proposto per altri matrimoni vip. Tutto ancora una volta spoilerato dalle damigelle, poi il momento della torta ed è in quel momento che gli sposi appaiono con abiti diversi.

Matteo Giunta ha tolto l’elegante completo blu per indossare lo smoking con giacca bianca e pantaloni neri. Federica Pellegrini meravigliosa anche con il secondo abito da sposa, anche questo bianco, anche questo semplice, elegante ma con un tocco di sensualità perfetto. Una scollatura vertiginosa fino a raggiungere la vita, un vestito morbido, un abito da sera che l’ha resa incantevole mentre suo marito le teneva ancora una volta le mani e alle spalle tante candele adagiate sul prato e una torta a 6 piani.