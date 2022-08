Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza: le parole dell’amico Tommaso Zorzi

Impazza il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti: arriva il commento di Tommaso Zorzi a portare dubbi

In queste ultime ore è saltato fuori un gossip che è arrivato davvero sulla bocca di tutti. Aurora Ramazzotti è incinta? Lo scoop è partito dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sul giornale viene spiegato che “Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio“. Una notizia precisa ma che ha scatenato i dubbi e soprattutto il mondo della cronaca rosa.

Dopo il lancio della notizia bomba da parte di Chi, non è ancora arrivata nessuna conferma in merito a questa presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. E’ però arrivato un commento che fa pensare. Chi lo ha fatto? L’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Per chi non lo sapesse, Aurora e Tommaso sono amici da tanti anni e a quanto pare Zorzi non sarebbe affatto informato della dolce attesa della conduttrice. “Ma a me non risulta” ha scritto Tommaso commentando il post di Trash Italiano su Instagram che dava proprio la notizia sulla Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti incinta? Lei non ha confermato ma aveva già smentito tante volte

Al momento Aurora Ramazzotti tace sull’argomento nonostante il gossip stia davvero facendo il giro del web. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker infatti non ha commentato la notizia. Non ha smentito ma non ha neanche confermato. Stessa cosa che vale anche per il suo fidanzato Goffredo. Mamma Michelle è attualmente abbastanza attiva su Instagram dove ha condiviso alcune storie proprio in questi minuti ma in nessuna di queste si parla della presunta gravidanza della figlia. In realtà però Aurora si era già ritrovata a dover smentire questo genere di notizia via social dove non molto tempo fa aveva detto ironicamente che la ”pancia” era frutto del fatto che le piace mangiare. Se anche questa volta dovesse trattarsi di un semplice gossip ma falso, siamo certi che la giovane non avrebbe problemi a smentire nuovamente. Ovviamente noi continueremo ancora a seguire la vicenda e restiamo in attesa dell’intervento di Aurora e Goffredo per capire come stanno veramente le cose. Voi continuate a seguirci.