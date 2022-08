24 ore di silenzio per Aurora Ramazzotti che non conferma o smentisce la gravidanza

La rivista Chi lancia lo scoop ma Aurora Ramazzotti tace: è o non è incinta?

La rivista Chi ha lanciato lo scoop, Aurora Ramazzotti tace. Sul giornale di Alfonso Signorini si ricostruisce la docu-storia di questa gravidanza ma i diretti interessati non parlano. Tutto era iniziato più di un mese fa quando sempre sulla rivista Chi era uscita la notizia che riguardava Michelle Hunziker e sua figlia: avvistate insieme in farmacia ad acquistare un test di gravidanza. E da lì mille domande e il silenzio delle due donne. Poi ieri lo scoop: Aurora è in dolce attesa. Una notizia che però la Ramazzotti, 24 ore dopo lo tsunami che l’ha travolta, non ha commentato in nessun modo via social. Nelle ultime settimane, qualcuno la aveva fatto notare con dei commenti non molto gentili, che sembrava parecchio ingrassata, motivo per il quale, sono in molti a credere che la notizia pubblicata dalla rivista Chi, corrisponda al vero. E allora perchè Aurora non ha voluto parlare di questa dolce novità? Avrebbe voluto tenere ancora un po’ per se il “segreto”? Non lo sappiamo ma purtroppo, non è la prima volta che capita una cosa simile, i personaggi del mondo dello spettacolo sono spesso “vittime” di annunci improvvisi e inaspettati.

A parlare per Aurora ci ha pensato Tommaso Zorzi, il suo migliore amico che nelle ultime ore via social, ha fatto sapere di non esser stato informato di questa gravidanza che quindi, non esisterebbe.

Aurora Ramazzotti incinta? Lei tace, Michelle fa finta di nulla

Come potrete immaginare nelle ultime ore, i profili social delle persone coinvolte in questa storia, sono stati presi di mira e sono sotto continua osservazione. Michelle Hunziker, continua a comportarsi come se nulla fosse successo. Ieri gita fuori porta per lei e pranzetto in montagna con tanto di storie. Oggi il dolce buongiorno ai sui fan ma nessun commento sulla possibilità di diventare nonna.

Aurora e Goffredo, che dovrebbero essere i futuri genitori, al momento hanno preferito tacere e i loro social sono spenti. Cosa faranno? Lasceranno che siano gli altri a parlare per loro, oppure alla fine decideranno di dire qualcosa? Noi intanto, facciamo i nostri auguri sperando che stia andando tutto nel migliore dei modi per Aurora e restiamo in attesa delle sue parole.