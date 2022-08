Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme in Sicilia: la rivista Chi conferma

Elisabetta Gregoraci ha davvero ritrovato l'amore? Chicche di gossip dalla rivista Chi per la conferma della storia con Fratini

Non ci sono foto dei due insieme ma tanti indizi raccolti in queste settimane che lascerebbero immaginare che sia tutto vero. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono una coppia? Sembrerebbe di si anche se sul profilo social dell’imprenditore, le foto in compagnia di una donna sono quelle che lo ritraggono al fianco di Roberta Morise, la sua ex. Da più di un mese si parla di questa possibile relazione tanto che la conduttrice di Camper ha voluto precisare che la relazione tra lei e Fratini è terminata, e ha persino rivelato di aver perdonato un tradimento. Ha spiegato di esser stata troppo buona ma adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Lo avrebbe fatto anche il Fratini che però non ha ancora reso nota la sua relazione con Eli Greg. Neppure la bella ex moglie di Briatore conferma o smentisce. In questi giorni si è divisa tra impegni di famiglia, con il primo giorno di Nathan Falco a scuola a Montecarlo, e ore di relax in giro per l’Europa ma c’è chi è pronto a giurare che i due abbiano passato alcuni giorno insieme in Sicilia, in un resort di lusso a Noto. Non hanno postato nessuna foto insieme ma si sono localizzati nello stesso posto, negli stessi giorni, il che a quanto pare, basterebbe, a confermare questa relazione.

Le parole di Roberta Morise sulla fine della sua storia con Fratini

Elisabetta Gregoraci ha davvero un nuovo amore?

Stando a quanto si legge nelle chicche di gossip pubblicate dalla rivista Chi ( già in precedenza anche su DiPiù si era parlato di questa relazione), Fratini e la Gregoraci sarebbero una coppia, anche se non c’è ancora nessuna conferma da parte dei due che forse, si stanno frequentando con molta tranquillità e non desiderano dare una etichetta o un nome a questa relazione. Staremo a vedere cosa succederà, i fan della Gregoraci ne osservano ogni movimento e sono pronti a indagare per scoprire se davvero il suo cuore è tornato a battere!