Roberta Morise conferma il tradimento dell’ex e rispunta Elisabetta Gregoraci

Roberta Morise dopo un lungo silenzio conferma che l'ex fidanzato l'ha tradita e adesso spunta di nuovo il nome di Elisabetta Gregoraci accanto a Giulio Fratini

A Camper Roberta Morise viene presa sempre un po’ in giro perché non è fidanzata, peggio ancora perché è stata tradita. E’ lei a confermare tutto, dopo una serie di imbarazzi e sorrisi in tv adesso conferma tutto al settimanale Confidenze. Ci credeva nella storia d’amore con Giulio Fratini ma ha capito che deve essere meno buona, conferma il tradimento, non si aspettava niente del genere, non fa alcun nome dell’altra ma il gossip ha parlato già di Aida Yespica, abbiamo visto le foto e non ci sono state smentite. Poi rispunta Elisabetta Gregoraci ed è la rivista Di Più a parlarne.

Elisabetta Gregoraci ha un flirt con l’ex di Roberta Morise?

Questa estate 2022 è davvero complicata tra amori che finiscono e altri che sbocciano, tradimenti e cose non dette. Per il momento l’unica certezza è che Giulio Fratini ha tradito la conduttrice: “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona”. Una storia d’amore di un anno e mezzo finita nel peggiore dei modi per la Morise ma lei non dice oltre, già ha detto abbastanza. “Io continuo per la mia strada, non mi faccio piegare, affronto come sempre le delusioni a testa alta. E continuerò a credere nell’amore” confida Roberta che non perde mai il sorriso.

Torna adesso l’indiscrezione che vuole Elisabetta Gregoraci legata da un’amicizia speciale con l’ex moglie di Flavio Briatore. Il gossip ne ha già parlato ma oltre alle chiacchiere non si è mai vista una foto o altro. Ovviamente su questo tutti e tre tacciono ma si è parlato anche di gelosia e frecciatine tra le due conduttrici. Gli amici di Fratini avrebbero rivelato che l’imprenditore toscano stravede per la Gregoraci e che avrebbe intenzioni serie. Come sempre attendiamo il seguito.