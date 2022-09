Cristina Marino e Luca Argentero la prima volta a Venezia è in tre: red carpet e pancino

Cristina Marino e Luca Argentero incantevoli a Venezia: sul red carpet, non sono da soli. E il pancione si vede nel bellissimo abito Armani

Nulla è stato lasciato al caso e ieri, dopo averli visti insieme a Venezia 79 abbiamo capito come mai, l’annuncio sia arrivato proprio in mattinata! Sarebbe stato difficile nascondere il pancino sul red carpet del Festival del cinema e infatti, Luca Argentero e Cristina Marino, ieri mattina hanno annunciato la lieta novella. Presto saranno in 4 visto che Cristina Marino è in dolce attesa. La bella attrice e modella, incinta ha sfilato ieri per la prima volta sul red carpet di Venezia accanto a suo marito e si è detta molto emozionata per questo magico momento. I due attori però non hanno voluto parlare molto della lieta novella, e si sono limitati a ringraziare per le congratulazioni, dicendosi ovviamente molto felici per la seconda gravidanza di Cristina. Come sono abituati a fare, hanno continuato a rispettare il loro privato.

Luca Argentero e Cristina Marino bellissima a Venezia 79

Per l’occasione, i due attori, sono arrivati a Venezia elegantissimi. Cristina Marino ha scelto un abito davvero bellissimo, scuro, con un elemento chiaro sul seno, delle coppe molto particolari che ne hanno messo in evidenza le forme. Un abito scuto ed elegante, firmato Giorgio Armani, davvero bellissimo. Ad arricchire il look, dei bellissimi bracciali. Ha scelto di lasciare i capelli sciolti lungo la schiena. Stessa scelta di stile per Luca Argentero, anche lui ha indossato un bellissimo ed elegante completo di Giorgio Armani, che aveva firmato anche i look del matrimonio della coppia, che si è sposata a giugno 2021 in Umbria. Primo red carpet ma tantissime le emozioni a Venezia visto che Cristina e Luca non erano da soli: insieme a loro il bambino o la bambina che nascerà nei prossimi mesi; visto l’annuncio fatto ieri, immaginiamo che la Marino sia almeno al quarto mese di gravidanza e che il bebè potrebbe nascere quindi a inizio 2023.