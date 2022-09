Eleonora Daniele a Venezia col marito: si sono concessi un po’ di mondanità

Sono rare le apparizioni di Eleonora Daniele con il marito, Giulio Tassoni. Questa volta insieme a Venezia per la Mostra del Cinema

Eleonora Daniele sta per tornare on onda con il suo programma Storie italiane ma prima si è concessa un po’ di mondanità al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. La conduttrice di Rai 1 è sempre così poco mondana ma a Venezia c’è anche suo marito e le immagini della coppia si aggiungono alle rare viste in precedenza. Eleonora Daniele e Giulio Tassoni stanno insieme da 19 anni, si sono sposati il 14 settembre del 2019 nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma e il 25 maggio del 2020 è nata la loro piccola Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane non ama molto mostrare la sua vita privata e anche Tassoni è di solito molto riservato, una piccola eccezione per la Mostra del cinema di Venezia rende la scelta ancora più importante.

Eleonora Daniele a Venezia con Giulio Tassoni prima di tornare in tv

La Daniele tornerà in tv il 12 settembre, lunedì prossimo, si avvicinano anche i suoi 20 anni in tv, in Rai, un traguardo ovviamente molto importante per la sua carriera. Tra le pagine di Di Più Tv ha ricordato una delle esperienze che l’hanno spaventata mentre era in diretta con Storie Italiane: “Se penso ai momenti difficili, mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità”.

Ha ovviamente anche tanti momenti bellissimi legati alla trasmissione, soprattutto la gravidanza vissuta con il suo pubblico sempre accanto. “Sono legatissima a questa trasmissione. Ovviamente in futuro mi auguro di percorrere anche nuove strade e condurre altro, ma questo programma è cresciuto con me”.

Una piccola pausa a Venezia prima di tornare in onda tutti i giorni dal lunedì e venerdì, pochissimi giorni nella romantica città e un po’ di mondanità con il suo Giulio.