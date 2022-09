Aurora Ramazzotti si nasconde sotto un gigante piumino: su Vanity Fair forse la sua verità

Vedremo presto Aurora Ramazzotti su Vanity Fair mentre indossa un piumino arancione: è una scelta tattica per nascondere e poi svelare qualcosa?

E’ passata una settimana da quando la rivista Chi ha sganciato la bomba sulla possibile gravidanza di Aurora Ramazzotti. Per i giornalisti della rivista di Signorini a dire il vero, non ci sarebbero dubbi: la figlia di Michelle ed Eros sarebbe incinta, pronta a partorire nel 2023. La giovane conduttrice ha reagito a modo suo, senza confermare o smentire quanto raccontato dai media. Per tre giorni non è stata presente sui social, poi è tornata on line pubblicando delle storie e anche una foto che a detta di molti, avrebbe dovuto spegnere il chiacchiericcio, dimostrando che Aurora, non è in dolce attesa. Ma i dubbi restano e ieri, quando Aurora ha postato alcune foto da uno shooting che ha fatto per Vanity Fair, la curiosità è tornata a crescere. Il motivo? La Ramazzotti ha posato con un gigantesco piumino arancione che ne ha coperto ogni forma. Serviva per nascondere qualcosa oppure si nasconde un messaggio che scopriremo solo leggendo l’intervista che probabilmente uscirà a breve su Vanity Fair?

Aurora Ramazzotti quella foto con il maxi piumino: cosa significa?

Probabilmente, visto che l’indiscrezione è stata pubblicata sulla rivista Chi, la conduttrice ha scelto di raccontarsi altrove, magari ritenendo che la sua privacy non sia stata rispettata nel modo giusto. Tutte nostre deduzioni che al momento non trovano nessuna conferma. Dobbiamo aspettare, ancora una volta per capire se davvero Aurora ha rilasciato una intervista a Vanity Fair per raccontare che cosa le è successo in questo ultimo mese, da quando è stata pubblicata da Chi la rivista dell’acquisto del test di gravidanza, fino poi alla notizia del bebè in arrivo. E’ arrivato il momento per Aurora di dire la sua verità e di raccontare anche quello che ha provato? Vedremo…Nel frattempo, sceglie la via della neutralità, almeno sui social, facendo finta che non sia successo nulla. Il problema però è che qualcosa è successo…