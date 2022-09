Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, arrivano le prime foto insieme

Arrivano le prime foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme, sono in vacanza, sono una coppia

Mentre Elisabetta Gregoraci è a Venezia per la Mostra del Cinema arrivano le prime foto con Giulio Fratini. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, l’ex compagno di Roberta Morise. Da qualche settimana si vocifera di un nuovo amore per l’ex moglie di Flavio Briatore ma era stato proprio lui a negare che Ely fosse innamorata di un altro, invece i paparazzi sembrano svelare altro. Anche Roberta Morise a modo suo avrebbe confermato la relazione tra il suo ex e la Gregoraci, con un commento in cui dichiarava che era felice per entrambi. Di certo una battuta ironica per la conduttrice di Camper ma intanto la love story nata da poco sembra davvero confermata.

La prima foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme

E’ al Twiga a Forte dei Marmi che sono stati beccati insieme per la prima volta ma tutto così alla luce del sole da apparire quasi impossibile: il Twiga è di proprietà di Briatore, lì c’era anche Nathan Falco, il figlio. Per il gossip tutto tra loro è andata avanti a grandi passi fino alla vacanza a Noto, in Sicilia, in un resort esclusivo.

Ely Greg e Fratini non confermano, non smentiscono, non aggiungano altro, lasciamo che sia la cronaca rosa a parlare. Lei 42 anni e lui ne ha 30, ben più piccolo, soprattutto ben più giovane di Briatore che ne ha compiuti 72.

Dicono che Fratini e la Gregoraci si frequentino in gran segreto, quel segreto che sempre il gossip indica come un patto tra Flavio Briatore e la madre di suo figlio. Dicono che però la vacanza della presunta nuova coppia sia stata piena di passione e che nessuno voglia uscire allo scoperto. Giulio Fratini è manager nel settore degli hotel di lusso, bioenergia ed abbigliamento. La sua storia d’amore con Roberta Morise è finita all’improvviso, forse per un tradimento.