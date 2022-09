Alfonso Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti ma è pentito per la sua decisione

Dalle pagine del Corriere della sera Signorini ribadisce: si Aurora Ramazzotti è incinta

Mentre Aurora Ramazzotti continua a pubblicare delle foto sui social che tutto lasciano pensare, tranne che a una gravidanza, Alfonso Signorini nella sua intervista al Corriere della sera, conferma tutto. Rivendica il suo scoop sulla rivista Chi e ribadisce che Aurora Ramazzotti è incinta, anche se al momento, pubblicamente, non ha voluto dire nulla in merito alla gravidanza. Il direttore della rivista Chi sa bene che è stato il suo giornale a parlare per primo della possibile gravidanza. partendo da lontano, con il famoso test di gravidanza acquistato in Sardegna da mamma Michelle e dalla giovane figlia di Eros. Tutto è partito da quel test di gravidanza. Poi la notizia: è Aurora ad aspettare un figlio. E’ Elvira Serra a raccogliere le dichiarazioni di Signorini in una lunga intervista per il Corriere della sera. Al conduttore del GF VIP e direttore di Chi la giornalista chiede quindi se pensa che la Ramazzotti si sia arrabbiata molto dopo la fuga di notizie: “Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese“. Le parole di Signorini spiegherebbero anche il motivo per il quale Aurora probabilmente ha scelto di non dire ancora nulla e anche la sua pancia più che piatta. Se realmente è ancora solo al quarto mese di gravidanza, è anche normale non avere un pancino in evidenza.

Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti

Il direttore della rivista Chi conferma comunque questa notizia e lo fa dalle pagine di uno dei giornali più autorevoli del nostro paese. E’ davvero difficile pensare che sia una notizia che si fondi sul nulla e che non sia vero. Signorini quindi ribadisce una cosa importante: se avesse saputo che non erano ancora passati tre mesi, non avrebbe pubblicato la notizia ( va detto che se il test è stato comprato a luglio, era abbastanza chiaro immaginare che i canonici tre mesi non fossero passati, il calcolo non era poi così difficile). Il conduttore del Grande Fratello VIP è comunque sollevato dal sapere che Aurora è molto felice per questa gravidanza per cui il caso è chiuso…