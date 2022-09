Crisi per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: crolla un’altra storica coppia?

Che succede tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? Crisi e separazione anche per la storica coppia?

Questa volta al centro del gossip ci sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la coppia è in crisi? Stanno insieme da sempre e hanno una bellissima bambina, Maria, ma viste le ultime incredibili separazioni di coppie storiche può accadere di tutto. E’ Carmen Russo a rispondere al gossip, a rispondere alle domande sulla presunta crisi tra lei ed Enzo Paolo Turchi. Una lunga intervista in cui non mancano gli accenni alla vita privata, ai desideri, ai progetti. La popolare soubrette tante volte si è ritrovata a leggere pettegolezzi sul suo matrimonio e questa volta si parla di separazione, di crisi profonda.

Carmen Russo risponde sulla presunta separazione con Enzo Paolo Turchi

In tv hanno sempre dichiarato il loro amore, negli ultimi anni c’è stato forse qualche battibecco in più ma magari era tutto parte dello spettacolo. Qual è la verità tra Carmen Russo e suo marito? C’è maretta, questo si vocifera e sul settimanale arriva anche la risposta.

La risposta di Carmen Russo è una smentita, secca, precisa: “Posso solo smentire! Ma ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico…”. Spazza via ogni dubbio, non c’è spazio per altri pettegolezzi perché aggiunge subito che lei ed Enzo Paolo Turchi si amano molto, da sempre. Anzi, ha ribadito che l’amore tra loro cresce ogni anno di più svelando anche il segreto di una storia così longeva e passionale.

“Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni…” insomma nessun dubbio, neanche minimo. La conferma arriva anche dall’entusiasmo della showgirl nel rispondere alla possibilità che suo marito sia nel prossimo cast del Grande Fratello Vip. Ne sarebbe molto felice: “E’ allegro, socievole, danzatore e anche un ottimo chef” ma allo stesso tempo pensa che sarà difficile una sua partecipazione al programma perché attualmente molto impegnato con l’apertura della nuova accademia di danza a Roma.