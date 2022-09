Lapo Elkann a Venezia con sua moglie: sono sempre in luna di miele ma dietro c’è molto di più

Dalle foto su Chi tutta la verità tra Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos

Accanto a Joana Lemos la vita Lapo Elkann è cambiata del tutto e ovviamente in meglio. Amore e serenità per la coppia che anche a Venezia sembra proseguire l’eterna luna di miele. Sempre sorridenti e sempre vicinissimi come mostra la rivista Chi. Paparazzati al bar per una dolce colazione ma Lapo Elkan e sua moglie Joana Lemos lo sono ancora di più. Sembrano due ragazzini innamorai, ogni giorno per la coppia sembra una luna di miele. Si sono sposati ad ottobre del 2021 sorprendendo tutti e oggi sono più belli che mai. Qualche giorno a Venezia ma per un evento di beneficenza, così sono stati sorpresi di prima mattina, Lapo sempre elegante, lei sempre sorridente.

Lapo Elkann e sua moglie alla serata per beneficenza a Venezia

La coppia ha partecipato alla serata dei Diane von Fustemberg Award, un riconoscimento per le donne che hanno combattuto per altre donne. Questo dimostra ancora una volta che l’impegno sociale è diventato la ragione di vita di Lapo. Ha fondato Laps, ne è il presidente, è il suo modo di lottare contro le dipendenze aiutando gli altri come lui stesso è stato aiutato.

Si occupa anche delle persone con disabilità e delle famiglie in gravi difficoltà economica ma non solo in Italia. Joana è la vicepresidente, insieme sono una coppia incredibile. “Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia” ha spiegato Lapo Elkann di recente. Ha messo la testa a posto, il suo passato lo conosciamo tutti ma è solo un ricordo.

Joana Lemos è la sua fortuna, lo chiamano “il signor Lemos” e lui ne è felice. Lapo con lei sembra rinato, si sono conosciuti a una cena benefica nel 2019 e due anni dopo sono diventati marito e moglie.