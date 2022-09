Paola Caruso a Venezia con amore: presenta il nuovo fidanzato

Sarà la volta buona per Paola Caruso che a Venezia ha presentato il suo nuovo fidanzato?

Paola Caruso felicissima sul red carpet di Venezia ha sfilato con il nuovo fidanzato. Chi è il nuovo compagno di Paola Caruso? Ormai sembra siano più queste le domande che arrivano dalla Mostra del cinema di Venezia che quelle sui veri vip, le celebrità e i film presenti al Festival. Tra un’influencer, un’opinionista e un ex concorrente di reality show appare anche Paola Caruso e porta in scena il suo amore. Lui è Francesco Zaffagnini, è uno sportivo e sembra abbia reso felice e serena la dolce ed esplosiva Paola Caruso. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social immagini da Venezia, dal red carpet. Nessun imbarazzo, nessuna incertezza nel posare davanti ai fotografi, eppure Venezia sembra spaventare molti, soprattutto gli influencer che appaiono agitati alla ricerca della perfezione.

Paola Caruso ha detto quindi addio per sempre all’ex compagno

Non sembra sia molto fortunata in amore, l’abbiamo vista piangere più volte in tv. L’ex protagonista di Avanti un altro ha accanto la gioia più grande, suo figlio Michelino, ma dal papà del bambino in poi non è riuscita ad avere accanto per lungo tempo lo stesso compagno. Ogni volta per lei è una sofferenza ma è soprattutto il papà di suo figlio che l’ha delusa.

L’ultimo compagno era Dario Socci, pugile, ma dopo sei mesi di relazione è finita anche con lui, anche se Socci sembrava pronto a conquistarla di nuovo. Il problema è sempre lo stesso: che il pugile a poche settimane dall’addio le ha scritto una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, certo che sarebbero tornati insieme. Non è andata come aveva previsto e adesso a Venezia con l’ex Bonas c’è Zaffagnini; speriamo che con lui siano rose e che magari arrivi anche il tanto desiderato matrimonio e la costruzione di una famiglia, forse il sogno più grande per Paola Caruso, per il suo bambino.