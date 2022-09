Alessia, l’amica di Ilary Blasi risponde alle accuse di Totti

Alessia è l'amica e parrucchiera di Ilary Blasi che Totti ha accusato di avere coperto l'ex moglie. Ecco cosa ha risposto

Francesco Totti ci ha regalato una domenica stile Beautiful arricchendo l’addio ad Ilary Blasi con altri protagonisti. Tra questi c’è anche il nome di un’amica di Ilary, la sua parrucchiera, Alessia, fino a poco tempo fa legata ad entrambi. E’ crollato tutto ma da Totti nessuno si aspettava un’intervista del genere sul Corriere della Sera, accuse, rancori, tradimenti avvenuti prima o dopo, coperture da parte delle amiche, prima tra tutte proprio Alessia. Il prossimo passo sarà quello di fare il nome del presunto uomo con cui Ilary Blasi l’ha tradito? L’ex capitano della Roma ha già detto che è un uomo che non avrebbe mai immaginato potesse interessare all’ex moglie, persona lontana dal suo mondo. La curiosità è forte ma Totti non ha ceduto, non ha detto quel nome, forse non ancora. Ha invece parlato di Alessia, l’amica, quella che avrebbe coperto tutto, il tradimento o i tradimenti. E’ lei che intervistata da Fanpage ha risposto e ha scelto le parole giuste.

Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi risponde a Francesco Totti

E’ imbarazzante per lei, è ovvio. Amica di Ilary, accusata da Totti di averla coperta con un presunto amante. Alessia non si difende, non ha intenzione di alimentare ancora il gossip. E’ stata messa in mezzo, questo lo dice e basta per fare apparire Totti come il marito che a torto o ragione, tradito o traditore, ha davvero commesso un errore.

“Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai” così avrebbero dovuto rispondere tutti i protagonisti di questa storia. “Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco” ha aggiunto e concluso.

Intanto, si sono aggiunti i commenti di chi accusa Totti di volere fare la vittima e tentare di vincere accusando la madre dei suoi figli ma anche le parole del legale di Ilary Blasi che suonano come un vero avvertimento. La conduttrice resta in silenzio ma sui social continua a pubblicare lasciando che ognuno capisca ciò che preferisce.