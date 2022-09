Totti e Ilary: se la favola d’amore diventa un incubo: bugie, tradimenti e un matrimonio tenuto con la colla

Pensavamo fosse un matrimonio da favola, finisce come un incubo perchè il lieto fine non esiste, dice Totti, almeno per lui e Ilary Blasi

Una favola d’amore durata 20 anni abbiamo pensato tutti, una di quelle coppie che non ti può deludere. E invece nel giro di soli 6 mesi tutto è cambiato. La favola d’amore è diventata un incubo. Un matrimonio da sogno un inferno. Oggi Francesco Totti, dopo un’estate passata a leggere la qualunque sul suo conto, rilascia una intervista esclusiva al Corriere della sera e racconta tutto, ma proprio tutto. La sua versione si intende. Ma Ilary Blasi non ne esce bene, anzi ne esce malissimo. E se l’intento era quello di tutelare i figli, bhè come volesse farlo l’ex capitano dalla Roma non è chiaro, avendo parlato di una moglie che lo ha tradito più volte, di una donna che non lo ha mai capito, che non è mai stata al suo fianco nei momenti più difficili. Le cimici in macchina, il GPS per spiarlo, i Rolex rubati o presi per dispetto, sono solo l’ultimo problema di questa coppia che a quanto pare, non ha mai funzionato bene, almeno negli ultimi 6 anni. Da quando Totti ha smesso di giocare a calcio e di avere tutti gli impegni di un tempo forse lui e Ilary non hanno mai ritrovato il giusto equilibrio. Lei abituata a vivere spesso da single, lui troppo concentrato sul pallone e sul suo lavoro e sui figli per capire forse fino in fondo che non stava funzionando. I nodi al pettine però si sa, arrivano sempre e leggere oggi le parole di Totti, è una coltellata. Perchè quando un matrimonio finisce così, in modo turbolento, con accuse e rivelazioni, tra inganni e bugie, non c’è mai nulla di positivo.

Oggi Totti ha voltato pagina, al fianco di una donna che parole finalmente lo capisca, che lo ha aiutato a uscire dalla depressione causata da sua moglie, dal suo modo di fare.

Non c’era nulla da salvare

E anche quando ci hanno provato a rimettere insieme i cocci, di un matrimonio che a quanto pare restava incollato ma nel peggiore dei modi, non ci hanno neppure creduto. Totti lo rivela senza troppi giri di parole. Era stanco, era deluso, era amareggiato. E c’è una data che ha cambiato tutto, come avevano del resto rivelato anche i giornali mesi fa. Quella della morte di suo padre. Ilary non ha capito il suo dolore, non c’è stata quando per 25 giorni ha avuto il covid e ha rischiato di finire in ospedale. Questo è il racconto di un marito deluso, amareggiato che oggi lancia pesanti accuse alla sua ex, rea di non voler neppure dividere la casa dell’Eur, ma di volerla tutta per lei ( neppure per i suoi figli, per lei). Finisce nel peggiore dei modi, finisce come nel peggiore degli incubi.

E se pensavate di leggere parole come amore, sentimenti, di ricordi belli, in questa intervista, bhè non troverete nulla di tutto questo, perchè non c’è più spazio, non c’è più tempo.