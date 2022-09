Alex Nuccetelli ai Fatti vostri: “Totti rinato con Noemi” e lancia un appello alla Blasi

Alex Nuccetelli torna a parlare in tv, lo fa nella piazza dei Fatti vostri e ovviamente racconta di Totti e lancia un appello discutibile a Ilary Blasi

E’ di nuovo Alex Nuccetelli a metterci la faccia, il primo che aveva parlato pubblicamente della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo fa nella puntata de I fatti vostri in onda il 12 settembre, con Salvo Sottile, parlando dell’intervista che ha rilasciato ieri il suo amico ed ex capitano della Roma. Nuccetelli già mesi fa aveva parlato di questa crisi, dell’amore che Totti provava per Ilary e di come lei sia stata troppo assente, in alcuni momenti difficili della vita del Pupone. Lo ha ribadito anche oggi nella piazza de I Fatti vostri. “Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia” ha detto Alex Nuccetelli che da sempre, parla di una favola d’amore. Peccato però che dalle parole di Totti, si evinca ben altro, almeno degli ultimi anni di questo matrimonio, che si teneva incollato per inerzia.

Le parole di Alex Nuccetelli a I fatti vostri

Alex Nuccetelli nell’intervista con Salvo Sottile ha raccontato: “Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Posso riscontrare che Francesco ha avuto un periodo particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste e pensieroso del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto, è difficile estrapolare i suoi sentimenti. Soprattutto in relazione alla moglie, che ha rispettato. Io lo trovo così, molto attaccato alla famiglia.”

Le parole su Noemi Bocchi

Come era successo con Ilary Blasi, anche con Noemi è stato un cupido, anche se pensa che sia ancora troppo presto per parlare d’amore. Di questa storia dice: “Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato.” Lo stesso Totti nella sua intervista al Corriere ha spiegato di aver superato la depressione grazie a Noemi.

L’appello per Ilary Blasi

Sulla ex moglie del suo amico ha aggiunto: “Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano.”