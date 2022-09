Silvia Toffanin e Berlusconi festeggiano il compleanno della figlia in un ristorante a Portofino

Per il compleanno della figlia Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno organizzato tutto in un ristorante a Portofino

Sempre così poco mondani Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi per il compleanno della figlia hanno organizzato una cena in un ristorante a Portofino. Niente party di compleanno per la piccola Sofia Valentina che ha compiuto 7 anni ma che ha soffiato sulle candeline con gli amici più cari e ovviamente con mamma, papà e fratello. Coroncina da principessa in testa, abitino rosa e tutta la dolcezza della sua età, accanto alla piccola festeggiata mamma Silvia Toffanin, come sempre senza un filo di trucco, e il papà, Piersilvio. Berlusconi ha scelto di indossare sulla camicia con cravatta una felpa rosa, perfettamente intonata con la mise della sua bambina.

Un compleanno speciale per la figlia di Silvia Toffanin

Una cena intima, nessuna festa con tanti bambini che urlano e corrono ovunque. Sofia Valentina Berlusconi era seduta al tavolo con qualche amichetto, felice con i suoi amici. Tutti insieme a Portofino, la città dove vivono e dove si sentono da sempre protetti.

Questa estate la famiglia ha trascorso lungo tempo in barca tra la Corsica e la Francia ma adesso che sono tutti tornati ai rispettivi impegni, dalla scuola al lavoro, era più semplice organizzare tutto a “I gemelli” uno dei ristoranti più informali della piazzetta di Portofino. Le sette candeline da soffiare sulla crostata alla frutta, la semplicità di una serata allegra e come sempre le foto dei paparazzi catturano il feeling che c’è tra Berlusconi e la Toffanin. A fare gli auguri alla sorellina ovviamente anche il fratello, Lorenzo Mattia, che ha 12 anni.

“Con mia figlia gioco con le Barbie, mi piace pettinarla, farle le treccine. E lei si lascia coccolare” ha confidato Silvia a Tv Sorrisi e Canzoni aggiungendo che con il figlio più grande ha un rapporto diverso: “Con lui cerco di parlare molto e seguirlo nello sport. Una delle sue passioni è lo skate e mi piace accompagnarlo allo skate park, anche se da mamma mi vengono un po’ i brividi per quel che fa…”.