Aurora Ramazzotti incinta e con il pancino per Chi, sul suo instagram è completamente diversa

La rivista Chi torna all'attacco e pubblica le foto del pancino di Aurora Ramazzotti ma dai social, la figlia di Michelle, mostra altro

La rivista Chi continua a portare avanti la sua tesi: Aurora Ramazzotti è incinta, è molto arrabbiata con Signorini che ha rivelato la notizia quando non era ancora passato il terzo mese, ed è felicissima per questa gravidanza. Oggi su Chi vengono pubblicate le foto che mostrerebbero il pancino di Aurora mentre la figlia di Michelle Hunziker, sui suoi canali social, sembra raccontare tutta un’altra verità. In questi giorni, e probabilmente non in modo casuale, la ragazza ha deciso di postare su instagram foto in cui mostra il ventre, con pantaloni a vita bassa e top molto corti. Non solo foto, che potrebbero far pensare a qualcosa di modificato ma anche video. Ha inoltre partecipato a degli eventi live e nessuno ha pensato che fosse incinta, la stessa Aurora, non ha commentato in nessun modo, non ha smentito e non ha confermato, ha tirato dritto per la sua strada. Sulla rivista Chi però questa settimana vengono pubblicare le foto che dimostrerebbero, senza dubbio alcuno, che Aurora è incinta.

Dopo questo ennesimo servizio in cui si parla di lei e della sua gravidanza, Aurora deciderà di rompere il silenzio e raccontare tutto?

Le foto sulla rivista Chi che dimostrerebbero la gravidanza di Aurora Ramazzotti

Come lo stesso Signorini ha ammesso, è stato un errore pubblicare la notizia, visto che Aurora non aveva ancora superato il terzo mese di gravidanza ( non avrebbe perchè qui siamo ancora nell’ambito delle ipotesi e delle tesi). Questo significa anche non aspettarsi grandi forme, visto che la figlia di Eros e Michelle, potrebbe essere ancora al quarto mese e di conseguenza, nessuna forma si vedrebbe sul suo ventre. Sui social le tesi non mancano: c’è chi ha notato il seno diverso, chi ha visto un viso più gonfio. E oggi la rivista Chi pubblica le foto del pancino che in realtà, a essere onesti, sembrerebbero quelle di una ragazza che in alcune pose, è più inclinata rispetto ad altre. Nulla di più.

“Coperta sul fianco da una vistosa borsa griffata, Aurora Ramazzotti mostrava a tratti un pancino leggermente lievitato, primo dolce indizio della gravidanza in corso ” si legge su Tgcom24 che a quanto pare sposa la tesi di Chi. Ma voi, queste forme lievitate, le vedete davvero?