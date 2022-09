Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati, fanno sul serio

Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio, ci sono le foto, è una storia importante

Tra una coppia che si lascia e fa volare stracci e un nuovo re ci sono anche Elodie e Andrea Iannone, un amore che diventa sempre più importante. Stanno insieme da questa estate e se all’inizio entrambi pensavano che dopo le vacanze magari sarebbe finita adesso passano le settimane e sono sempre insieme e ormai molto innamorati. Elodie ha confermato che si stanno frequentando ma anche il settimanale Chi fa la sua parte e pubblica un quadratino in copertina, tutto per loro, per Elodie e Iannone che sono davvero una coppia. Delusi chi attendeva un ritorno di fiamma e un annuncio importante tra Elodie e Marracash ma adesso la nuova coppia non si nasconde più e per le strade di Milano sono sempre abbracciati.

Elodie e Andrea Iannone, ecco le foto su Chi

Non era un flirt estivo ma vero amore e adesso escono allo scoperto, alle spalle hanno due amori importanti con personaggi famosi ma quello ormai è passato. Tra la Puglia e la Costa Smeralda, così è iniziata tra il 33enne e la 32enne, poi hanno voluto approfondire la conoscenza e anche se non lo dicono sono fidanzati e sembra facciano sul serio. Si ritrovano insieme tra Lugano, dove vive lui, e Milano, dove abita l’artista romana.

Ormai il gossip inizia a non contare più le volte che sono stati beccati insieme, questo è segno che il cuore di entrambi batte forte. Inoltre. Dalla loro parte ci sono un gran numero di amici e non solo quelli con cui hanno trascorso le vacanze e che hanno visto nascere il loro amore. Anche Belen benedice la loro storia, perché con il suo ex è rimasta in buoni rapporti e con Elodie ha un’amicizia che ha sempre mostrato sui social. Per il momento è Elodie che si è sbilanciata di più riferendo a Vanity Fair che Andrea Iannone le piace, che la fa ridere. Il pilota non ha ancora detto nulla, a lui le interviste piacciono poco.