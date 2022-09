Aurora Ramazzotti incinta chiede rispetto e vola da papà Eros che le fa una dedica

La dedica di papà Eros, le parole di Aurora Ramazzotti: è davvero incinta?

Aurora Ramazzotti è incinta? Lo rivela il settimanale Chi ma anche la sua richiesta a tutti sembra confermare la dolce attesa. Ieri sera Aurora non poteva mancare alla prima del tour mondiale del papà, è volata da Eros Ramazzotti e insieme a lei ovviamente c’era anche Goffredo Cerza. Per nulla al mondo avrebbero perso una serata così importante, il vero ritorno sul palco dopo la pandemia. Tra le migliaia di fan di Eros c’erano anche loro ma Aurora pur postando le emozioni di ieri a Siviglia non ha detto nulla sul gossip che la riguarda. Nessuna conferma, nessuna smentita ma una risposta che sembra svelare che è tutto vero, che Aurora Ramazzotti tra qualche mese sarà mamma.

Aurora Ramazzotti è incinta? La dedica di Eros

L’appuntamento di ieri a Siviglia era troppo importante per mancare ma volando in Spagna Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono anche ritagliati un po’ di tempo solo per loro due e se possibile distante dalla cronaca rosa. Hanno fatto un piccolo giro della splendida città andalusa e poi si sono preparati per il concerto. A chi ha chiesto alla figlia di Eros e Michelle Hunziker se è incinta lei ha risposto che non desidera parlarne: “No comment” poi la richiesta alla stampa: “Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”. A tutti sembra una conferma della dolce attesa, anche perché in precedenza Aury ha sempre smentito mostrando la pancia piatta e anche le sue risate.

Da sempre abituata al gossip, ai paparazzi, ai commenti che l’hanno fatta soffrire. Adesso che è lei al centro di un gossip bellissimo ha voglia di silenzio, ha voglia di godersi tutto lasciando gli estranei fuori dalla sua vita, almeno per il momento. Se è vero che ha risposto che ci sarà tempo per parlare, che ogni cosa a tempo, non resta che attendere. Sul palco ieri sera Eros le ha dedicato la sua canzone e poi ha emozionato tutti dicendo: “Accendi le luci, fammi vedere mia figlia”.