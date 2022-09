Giulia Pauselli racconta del parto, i chili presi e il nome scelto

Giulia Pauselli racconta quanti chili ha perso in gravidanza, come è andato il parto e il perché del doppio nome per suo figlio

Il parto di Giulia Pauselli è andato benissimo, naturale ma con epidurale anche se il dolore l’ha vissuto per tutto il travaglio. Si è sentita forte in quelle ore, sui social racconta di un’esperienza incredibile, la notte e mattina più lunghe della loro vita. Con Giulia Pauselli c’era anche Marcello Sacchetta. Il parto è stato naturale ma il 31 agosto sarebbe dovuta andare in ospedale per l’induzione, per fortuna Romeo Maria è arrivato prima. “Forse parlo con gli occhi di una mamma ma la prima cosa che ho detto quando l’ho visto è che era bellissimo”. Si sente benissimo, sente di avere una nuova energia, riescono a gestire il sonno che è diverso rispetto a prima. Non le manca la pancia ma ogni tanto la accarezza e quando se ne accorge smette. Marcello è un papà fantastico ma Giulia Pauselli confida che è anche un compagno meraviglioso perché la fa sentire bellissima e l’aiuta tanto.

Il nome del figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

E’ Marcello che ha scelto il nome, non era tra quelli a cui avevano pensato. Giulia ha subito sentito che era il nome giusto, è il nome dell’amore per lei, un pensiero meraviglioso, qualcosa che corona la loro storia d’amore. Maria perché le piace che ci sia alle spalle di un nome maschile quello di una donna che potesse abbracciarlo. E’ il nome della Vergine Maria e anche se non sono praticanti è un nome importante. Inoltre, è il nome di Maria De Filippi, “ha quindi tanti significati” ed è un modo per dimostrare alla conduttrice la loro gratitudine.

Per il momento non ha voglia di mostrare il bambino, non ne sente il bisogno, non vogliono che appaia sui social. Spera di tornare prima o poi ad Amici ma con calma perché sa che deve essere pronta sia psicologicamente che fisicamente. Si gode il suo bambino ma sa anche che per tornare a ballare dovrà avere un corpo capace di dare tutto e anche di non farsi male. La ballerina di Amici ha preso 14,4 chili ed è seguita da una nutrizionista; nessuna fissa per le diete ma per il suo lavoro è essenziale tornare in forma.