Elodie conferma la storia con Iannone ma frena: è ancora presto per parlare d’amore

Elodie a Verissimo parla della sua storia con Andrea Iannone

Nella puntata di Verissimo in onda il 18 settembre 2022, Elodie è stata ospite di Silvia Toffanin per parlare del film Ti mangio il cuore di cui sarà protagonista dal 22 di questo mese al cinema. Da cantante ad attrice, Elodie sta vivendo un momento davvero d’oro ed è felicissima. Serena anche dal punto di vista sentimentale visto che nella sua vita, c’è un uomo che sta iniziando a farle battere il cuore, anche se ci va molto piano. La Toffanin la punzecchia e le dice di averla vista in atteggiamenti intimi con un uomo sui giornali e ovviamente si stava riferendo ad Andrea Iannone. Forse Elodie non ne avrebbe voluto parlare ma alla fine si sbilancia e commenta queste immagini, spiegando che si, è in corso una frequentazione ma che al momento, non si può parlare di storia. La cantante non ha mai molto parlato nelle interviste della sua vita privata e in questo caso, non può sbilanciarsi ancora molto, visto che non è un vero e proprio fidanzamento.

Elodie parla a Verissimo di Andrea Iannone

“Ci conosciamo da un mese è poco però stiamo bene, ci daremo la possibilità di conoscerci meglio. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. E’ tutto da scoprire ” ha detto Elodie rispondendo quindi alla curiosità di Silvia Toffanin. Non ha voluto però dire se ha delle farfalle nelle stomaco…

E parlando della loro storia: “Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci”. Rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin, Elodie conferma che Iannone sia un “bravo corteggiatore”. La Toffanin però non ha chiesto altro e le ha augurato il meglio.

In precedenza Elodie, raccontando anche il suo ruolo nel film, aveva parlato della possibilità di avere dei figli, di diventare mamma. “Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l’idea della famiglia” ha detto la cantante.