I meravigliosi auguri di Stefano De Martino a Belen: oggi è il suo compleanno

Che meraviglia gli auguri di Stefano a Belen: è il compleanno più dolce per entrambi

Oggi è il compleanno di Belen Rodriguez ma la showgirl ha atteso gli auguri di Stefano De Martino prima di ricordarlo a tutti. Un bouquet di girasoli e Belen si fa gli auguri da sola ma solo dopo avere ricevuto la dichiarazione d’amore più bella da suo marito. Stefano De Martino mostra raramente post che parlano d’amore ma quando lo fa è per dire qualcosa di molto importante. Quest’anno festeggia anche lui a voce alta il compleanno di Belen, per sua moglie ha scelto la foto che la rappresenta. La madre di suo figlio è in un campo di girasoli, lei è l’unica rivolta verso il sole, baciata da quei raggi, meravigliosa. Il commento del conduttore scioglie tutti.

Gli auguri di Stefano per il compleanno di Belen

“Tanti Auguri Vita” scrive Stefano De Martino per i 38 anni della moglie, aggiunge un cuore rosso ma è la parola “vita” che conferma quanto sia felice con lei, quanto sia immenso il loro amore. Lei non dice nulla, si limita a pubblicare tra le storie di Instagram quei girasoli, è impegnata con Tu si que vales, è a Roma con la piccola Luna e non si sa se con lei c’è anche Stefano.

Nei giorni scorsi non si sono staccati un attimo l’uno dall’altra, erano tutti insieme a Napoli, c’erano anche i Rodriguez, la sorella di Stefano e ovviamente i bambini. La showgirl e imprenditrice ringrazia Napoli prima di partire per Roma: “Tu si que vales aspetta. Grazie Napoli, mi sento sempre a casa”. E anche le sue parole sono una nuova dichiarazione d’amore a suo marito.

I fan della coppia si sciolgono, niente può più rovinare il matrimonio di Stefano e Belen, ne hanno superate tante di crisi, hanno fatto più di un errore ma hanno trovato il coraggio di essere felici. Ci saranno altre dediche e sorprese per il compleanno di Belen?