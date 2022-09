Matrimonio in montagna per Giorgio Mastrota, c’era anche Natalia

Le foto del matrimonio di Giorgio Mastrota ma ecco cosa gli ha detto l'ex moglie Natalia Estrada

Era da tempo che Giorgio Mastrota annunciava il suo matrimonio con Floribeth Gutierrez e finalmente la coppia si è sposata. Un matrimonio in montagna per Mastrota, una festa che ha ricopiato il loro nuovo stile di vita. Una cerimonia informale a Bormio, una giornata bellissima soprattutto per i figli di Giorgio, tra loro ovviamente era presente alle nozze del papà anche Natalia. Lei è l’amatissima figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, ma dopo la storica coppia per lui ci sono stati altri amori e adesso la famiglia è davvero allargata. Commosso lo sposa ha confidato al settimanale Chi che è stata una giornata bellissima; lui stesso si è sorpreso per le lacrime arrivate quando ha visto la sua Floribeth in abito da sposa.

Bellissima la moglie di Giorgio Mastrota in abito da sposa

Insomma, la lacrimuccia questa volta è scappata davvero ed è stata una bellissima emozione. Una giornata indimenticabile, tanto attesa, più volte rimandata e così tanto sognata. Presenti alla cerimonia circa cento amici, oltre ovviamente ai parenti più stretti. Un pranzo a base di piatti tipici della Valtellina e poi tutti a ballare; una festa semplice e nessun vip invitato alle nozze. Mastrota non ne frequenta al di fuori degli studi televisivi, fa tempo ha scelto una vita all’aria aperta e lontana dalla mondanità.

Assente anche la sua ex moglie, Natalia Estrada, ma è un’assenza di cui lo sposo aveva già parlato. Con lei ogni tanto si sentono, di recente l’ha chiamata perché ha compiuto 50 anni e voleva farle gli auguri ma per il resto non c’è molto altro. “Facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: ‘Ho saputo che ti sposi, auguri!’ Basta, chiusa lì” ha raccontato Giorgio Mastrota.

Felicissimi gli altri figli, Matilde e Leonardo che sono figli di Giorgio e Flo, hanno 9 e 4 anni. Poi anche Fedrico che Giorgio ha avuto dal legame con Carolina Barbosa. Presenti anche i nipotini, figli di Natalia.