Il matrimonio di Francesca Cipriani, testimone Alfonso Signorini e invitati tanti vipponi

Per il matrimonio di Francesca Cipriani testimone, invitati e tanto amore

Francesca Cipriani si sposa, l’aveva annunciato, il suo fidanzato mesi fa le ha fatto la romantica proposta in tv e adesso il sogno sta per diventare realtà. Sarà Alfonso Signorini il testimone di nozze di Francesca Cipriani, lei ha scelto il conduttore del GF Vip perché è dal noto reality show che è nato il suo personaggio. Alla cerimonia saranno presenti anche un bel po’ di vipponi, prime tra tutti le sorelle Selassié a cui la Cipriani è molto legata. E’ innamoratissima l’ex gieffina, lei e Alessandro Rossi sono pronti, non rivelano ancora la data esatta ma manca davvero poco. Francesca Cipriani e Alessandro rossi si sposeranno entro la fine del 2022. Sarà un matrimonio d’inverno?

Francesca Cipriani sposa, l’ennesimo annuncio sui social

E’ con una storia su Instagram che Francesca Cipriani conferma che sta per arrivare il sì della sua vita. “Ti amo e voglio stare con te” con queste parole del suo Alessandro davanti a milioni di telespettatori l’ex gieffina ha capito che il suo sogno stava per realizzarsi. Il desiderio di famiglia sta per diventare vero. Lui la corteggia da sempre, la coccola ogni giorno perché per Francesca non è stato semplice dimenticare tutte le delusioni del passato, la paura di amare ancora e che arrivasse un uomo sbagliato.

Al matrimonio della Cipriani e di Alessandro Rossi ci saranno circa 200 invitati, forse addirittura 300 tra famiglia e amici ma non mancheranno i vipponi, gli ex colleghi di reality. Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli, oltre alle tre principesse; tutti invitati. Sarà un po’ una festa del Grande Fratello Vip, ci saranno occasioni importanti per gli invitati, per esempio Manuel Bortuzzo potrà incontrare di nuovo la sua ex fidanzata. Le vippone riusciranno ad oscurare la sposa? Speriamo di no.