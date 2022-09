Sabrina Ferilli e il marito, ultimi bagni di sole in totale relax

Una breve e rilassante vacanza per Sabrina Ferilli e suo marito. Le foto mostrano il luogo scelto in Italia

L’estate è finita ma Sabrina Ferilli non si arrende, si gode gli ultimi raggi di sole e soprattutto il relax e il riposo con il suo Flavio Cattaneo. Sabrina Ferilli e il marito hanno scelto San Casciano dei Bagni, si trovano in provincia di Siena e come spesso accade c’è qualche paparazzo in giro. Le foto della coppia finiscono tra le pagine del settimanale Gente e ancora una volta si nota la perfetta armonia tra Sabrina e Flavio. Una storia d’amore speciale, sempre al riparo dai riflettori, per loro è davvero fondamentale proteggerla da tutto e tutti. Sabrina Ferilli sempre sexy anche con il passare degli anni ma per lei è tutto così naturale, una sensualità innata.

Sabrina Ferilli in vacanza in Toscana con Flavio Cattaneo

Tra una ripresa e l’altra di Tu si que vales la Ferilli scappa a San Casciano dei Bagni, non è la prima volta che l’attrice si rifugia lì con il marito. La tranquillità è ciò che ricercano sempre nelle loro mete, le vacanze brevi, i fine settimana. Un parco termale naturale dove possono rilassarsi tra sole, piscina e ovviamente le tenerezze che dopo 17 anni non mancano.

La rivista Gente pubblica le foto del loro relax ma gli occhi non possono non cadere sulla forma fisica di Sabrina Ferilli. Un vero incanto ma senza eccedere nella magrezza che alcune donne cercano a tutti i costi. Ovvio ci sia qualche aiutino ma la Ferilli sa come dosare tutto. L’attrice e il manager si coccolano ma il cellulare è sempre lì, rispondo e non dimenticano del tutto gli impegni professionali, impossibile farlo.

Si sono sposati a Parigi a gennaio del 2011 ma nessuno ha mai visto nulla del loro matrimonio, si è scoperto solo dopo tre anni. Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo stanno però insieme da ben più tempo, dal 2005. In quel periodo lei era sul set di Dalida e lui direttore di Rai 1, un colpo di fulmine che dura ancora oggi. Non a caso sono una delle coppie più belle, anche perché entrambi riescono a godersi i loro spazi insieme, senza social, senza voler mostrare, apparire.