Sabrina Ferilli in bikini senza filtri e senza trucco, con un consiglio per tutti

A Sabrina Ferilli non importa il giudizio della gente, ed eccola in bikini senza filtri e senza trucco

Sabrina Ferilli è bellissima anche senza trucco e senza filtri e dal suo profilo Instagram è lei a confermarlo. Prima con la foto che mostra il volto senza trucchi, i capelli legati e nessun filtro, coperta solo dagli occhiali da sole che lasciano trasparire i lievi segni di espressione. Poi con la foto pubblicata poco fa: Sabrina Ferilli è in bikini, ancora una volta acqua e sapone, magari usa solo l’astuzia di nascondere la pancetta dietro l’ultimo libro che sta leggendo. Non le importa delle critiche, anche se è davvero difficile criticarla ma si sa che gli hater trovano di tutto e le invidiose non mancano. Sabrina Ferilli in costume da mare fa dimenticare la sua età. D’estate adora il sole sulla pelle e dopo una vacanza alle Maldive adesso continua a godersi il mare e la barca.

Sabrina Ferilli mostra la sua quotidianità in bikini e senza make up

Quando non è in tv è sempre acqua e sapone. Quando fa shopping o passeggia è in jeans comodi e giacche larghe, sempre bellissima. Il suo segreto è quello di lasciar perdere i giudizi della gente, lei si piace e fa benissimo, anche se più di una volta ha commentato che il tempo che passa inevitabilmente trasforma.

Un altro segreto è il consiglio che rivolge a tutti: “Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ di tempo”. Lo dice a se stessa ma lo dice anche tutti, perché leggere apre la mente e molti magari ne hanno più bisogno di altri.

Bikini nero, un gran classico per l’attrice che sceglie il reggiseno comodo e gli slip con i laccetti. Si prepara anche a tornare in tv, come sempre sarà a Tu si que vales, sta già lavorando alle registrazioni con i suoi colleghi, i quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ovviamente anche Belen. Sullo schermo la vedremo perfetta con il make up, perfetta come al mare, in barca, acqua e sapone.