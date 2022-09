Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, belli e felici al battesimo della nipotina

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, le foto del battesimo della nipote

I momenti di felicità, scrive e mostra Arianna, la moglie di Sinisa Mihajlovic raccontando il battesimo della nipotina, la piccola Violante, l’angelo della famiglia. Gioia ed emozioni nel giorno del battesimo della nipote di Mihajlovic ma anche tanta bellezza, come sottolinea anche Sabrina Ferilli nel fare gli auguri ai nonni sui social. Tutta la famiglia dell’ex allenatore del Bologna si è riunita per partecipare alle celebrazioni dedicate alla piccola Violante. Tutti in festa per la bimba che è figlia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco. Sui social tante le foto della cerimonia in chiesa con la piccola in abito bianco. Eleganza e dolcezza per un giorno così importante da fare dimenticare i dispiaceri.

Le foto di Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic al battesimo della nipotina

Su Instagram non poteva mancare il racconto di una giornata speciale. I nonni posano belli e sorridenti, il verde del tailleur abbinato alla camicia lilla scelti da nonna Ariana, Sinisa più casual con un completo blu e t-shirt bianca. E’ Virginia a condividere molto del battesimo, ha svelato l’allestimento per il parti, fiori, palloncini, bomboniere e le tavole apparecchiare ma più di tutto la bellissima Violante. La piccola è nata il 28 ottobre 2021, una gioia immensa per l’ex calciatore che dal 2019 lotta contro la leucemia.

Sinisa sembrava stare meglio, la malattia stava regredendo, era tornato dalla sua squadra ma a marzo ha sconvolto di nuovo tutti annunciando che doveva ancora affrontare altro, che l’incubo era tornato. Ha usato tutta la sua ironia: “È coraggiosa ad affrontarmi ancora. Se non è bastata la prima lezione, gliene darò un’altra”. Si è sottoposto di nuovo alle cure, ad apertura di campionato è tornato ad allenare il Bologna ma è poi stato esonerato. I tifosi continuano a stargli accanto, sono parte della sua forza, insieme ovviamente alla figlia, alla nipotina.