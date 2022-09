Tra Totti e Ilary Blasi le scottanti rivelazioni di Nuccetelli: “Anni di tacito accordo”

C'è ancora molto da raccontare su Ilary Blasi e Francesco Totti. E' Alex Nuccetelli a svelare retroscena imbarazzanti

Non si spegne l’interesse su Francesco Totti e Ilary Blasi e l’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, continua a parlare. La sua intenzione è ben chiara, difende Totti e riesce ad accusare la conduttrice senza esagerare, un pezzetto di vita e racconto alla volta. Questa volta l’ex marito di Antonella Mosetti svela le confidenze di Totti, racconta di lenzuola, parla di intimità e arriva ai tradimenti. Nessuno dei due è un santo ma Alex Nuccetelli ha le idee ben chiare su una storia d’amore che dice è finita da tempo. E’ in un’intervista al programma radiofonico Turchesando che il pr romano e personal trainer ha aggiunto altra carne al fuoco.

Alex Nuccetelli: “Totti focoso, Ilary Blasi aveva mal di testa”

Rivelazioni intime, confidenze di Totti all’amico che oggi le svela a tutti: “Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa’ ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni” ma Nuccetelli aggiunge anche la sua conclusione: “Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio secondo me“.

Anche per lui che è legatissimo all’ex calciatore Totti non è un santo ma ecco cosa aggiunge: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, però secondo me c’è molta più carne al fuoco di quella reale. In questi anni di tacito accordo, se lui avesse avuto dieci frequentazioni e lei due, tre, di cui una longeva di anni… Mi sembra molto più grave”. Poi quel “Brava, brava” rivolto sempre ad Ilary sembra confermare il suo legame con il presunto amante, il famoso uomo di Milano che il gossip non ha ancora scovato. Intanto, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi tutto prosegue a gonfie vele, Nuccetelli è contento della relazione: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi”.