Ilary Blasi perde la pazienza e diffida Nuccetelli

Ilary Blasi stanca delle continue rivelazioni di Alex Nuccetelli ha deciso di diffidarlo

Quando Alex Nuccetelli è stato ospite di Domenica In da Mara Venier, la conduttrice gli aveva fatto notare che stava facendo il giro delle sette chiese, era il solo ad andare ovunque per parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi. E prima ancora di iniziare a frequentare i salotti televisivi, questa estate, aveva detto la sua via social, tanto che la sorella della Blasi, lo aveva invitato a tacere. Ma Nuccetelli, da amico di Francesco e forse ex amico di Ilary, ha deciso di continuare a raccontare quello che dice di sapere della vita privata della coppia. Forse le ultime dichiarazioni dell’ex marito di Antonella Mosetti non sono piaciute moltissimo a Ilary Blasi che poche ore fa, ha deciso di dare un mandato ai suoi legali, per chiedere silenzio e rispetto al Nuccetelli. La notizia arriva da Repubblica. Tra l’altro sui social, dopo la nota della conduttrice, sono state molte le persone a ribadire che forse, doveva essere Francesco Totti a chiedere al suo amico di smetterla di parlare in tv della loro vita privata…E invece…

L’intervista di Alex Nuccetelli che ha fatto infuriare Ilary Blasi

La decisione di Ilary Blasi nei confronti di Nuccetelli

“Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio“. Sono queste le parole che Repubblica ha riportato dopo aver ricevuto una nota stampa dall’avvocato della conduttrice.

Nella sua ultima intervista per un programma radiofonico, Nuccetelli non si era limitato a parlare della sua amicizia con Totti ma aveva fatto delle insinuazioni su Ilary come: “Una relazione di lei con una persone dei piani alti della tv? Brava, corretto. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso questa storia, per me c’è stata una relazione da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma. Si dicono tante cose in realtà”. Parole e commenti, che Ilary non ha in nessun modo gradito.