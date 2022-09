Marica Pellegrinelli e William Djoko insieme anche alla Milano Fashion Week

Marica Pellegrinelli e William Djoko in tuta e acqua e sapone per le strade di Milano

Insieme anche alla Milano Fashion Week Marica Pellegrinelli e William Djoko hanno catturato l’attenzione dei fotografi e degli altri presenti. Impossible non notarli tra una sfilata e un evento ma anche in tuta mano nella mano mentre passeggiavano per le vie di Milano non sono riusciti a sfuggire ai flash. In realtà la coppia non ha nessuna voglia di nascondersi, il loro amore è importante, si frequentano ormai da tempo e hanno già da tempo ufficializzato il loro legame. Eros Ramazzotti, ex marito di Marica Pellegrinelli, è tra i primi a sostenerli. Nel tempo la splendida modella ha anche svelato parte dei motivi che l’hanno portata alla separazione da Eros. Era troppo spesso da sola con i loro figli, una vita che per lei non era fattibile, anche se sapeva che con un artista così importante sarebbe andata così, lui sempre in giro tra un concerto e l’altro e lei che si divideva tra lavoro e bambini. Il matrimonio nel 2019, poi due anni dopo la nascita dei Raffaela Maria e nel 2015 Gabrio Tullio.

Marica Pellegrinelli felice con il nuovo compagno

La Pellegrinelli è diventata mamma giovanissima, aveva 22 anni quando è nata la prima figlia, non ci aveva mai pensato prima: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice”. La differenza d’età alla fine ha giocato un ruolo importante, anche solo per questo. Eros aveva 46 anni e già una figlia, Aurora. Marica ha sempre seguito Ramazzotti fino a quando ha potuto, poi i bambini hanno iniziato la scuola elementare e non è stato più possibile.

Adesso con William Djoko c’è un’altra vita, una storia d’amore approvata anche dal suo ex che ha confidato anche gli amici di essere felici per la madre dei suoi figli più piccoli.