Vanessa Incontrada parla del suo ex: “Non finirà mai, se un giorno arriverà un’altra ci penseremo”

Per la prima volta Vanessa Incontrada parla del suo ex compagno. Con Rossano Rubicondi non può finire ma pensa a quando arriverà un'altra donna

E’ la prima volta che Vanessa Incontrada parla del suo ex compagno, confida che con Rossano Laurini non finirà mai, che la loro storia non può finire. Non stanno più insieme ma sono stati legati per ben 15 anni, hanno un figlio, Isal, che ha 14 anni. Una storia d’amore così importante da tenerli ancora legati ma Vanessa Incontrada desidera anche che suo figlio non viva lo stesso dolore che lei ha provato quando i suoi genitori si sono separati. Per loro fu una separazione difficile, per questo ancora oggi la Incontrada parla di “un momento di grande riflessione” per lei e Rossano. E se dovesse arrivare un’altra persona? E’ ovvio che a quel punto tutto sarebbe più complicato. Questa settimana Oggi le ha dedicato una bellissima copertina e lei ha ricambiato con un’intervista che racconta molto dei suoi pensieri.

Vanessa Incontrada e l’ex compagno Rossano Laurini

“Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà – ma prosegue – Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”. E’ consapevole che non potrà sempre proseguire così ma è inutili pensarci adesso.

Ha imparato a perdonare, si riferisce alla sua famiglia di origine: “Tra i miei fu una separazione difficile. Fra me e Rossano c’è invece un rapporto così sereno che nostro figlio lo è altrettanto. Siamo e saremo sempre una famiglia. Oggi con mio padre ho un legame bellissimo, è venuto a vivere a Follonica per recuperare il tempo perso e stare con Isal – spiega – Con gli anni ho compreso cosa accadde tra lui e mia mamma, e ho perdonato. Perdonare è una delle cose che ho imparato”.