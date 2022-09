Ambra Angiolini con un no a X Factor confessa il dolore causato da Massimiliano Allegri

Un anno fa tutti scoprivano che Ambra Angiolini era stata tradita da Allegri. A X Factor ieri sera le sue parole

Un anno fa tutti scoprivano che Ambra Angiolini era stata tradita da Massimiliano Allegri, forse lo scopriva in quel momento anche lei. A X Factor 2022 ieri sera Ambra ha fatto una confessione che conferma il suo modo di essere, una donna che è riservata ma che al momento giusto trova il modo di raccontare qualcosa di se stessa ma anche di colpire l’altro, in questo caso Allegri. E’ lui l’ex a cui si riferisce Ambra Angiolini quando svela in un momento di serena allegria che a causa dell’ultimo compagno ormai dimenticato ha fatto 12 mesi di psicoterapia. Non è un racconto ben preciso, è una battuta, una frecciatina, un voler sdrammatizzare perché quel tradimento svelato dal gossip con relativo tapiro Ambra l’ha superato. Considera Francesco Renga il vero grande amore finito, il resto non sembra avere lasciato bei ricordi. L’attrice però è forse di nuovo innamorata, di un suo collega, ma per chi non avesse visto l’ultima puntata di X Factor raccontiamo cosa ha detto la Angiolini.

Ambra Angiolini ferita da Allegri

E’ quando uno dei cantanti, che si esibisce sul palco per le blind audition, termina il suo momento che Ambra decide di stare al gioco e lo raggiunge sul palco. Il ragazzo ha dichiarato di essere un suo grande fan, di avere un debole per lei. Bocciato da Dargen D’amico la parola spetta a lei che gli si avvicina e dice il suo doppio no: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita – ha poi aggiunto – Per me è no”.

Grande Ambra, non per il no al ragazzo ma per come ha confessato la sua sofferenza ma anche la totale guarigione. Allegri è acqua passata, adesso ammette che ha avuto bisogno di aiuto e questo dice tutto sul quanto credesse in quella storia d’amore e quindi quanto ha sofferto per il tradimento, per una separazione arrivata all’improvviso.

Forse con Francesco Scianna è la volta giusta o forse è solo amicizia. Presto ne sapremo di più, intanto Allegri incassa un altro colpo.