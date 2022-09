Eleonora Daniele e Giulio Tassoni passeggiano felici con la piccola Carlotta

Le dolci foto di una famiglia felice: Eleonora Daniele passeggia con la figlia Carlotta e il marito

Non c’è niente di più bello di una passeggiata con mamma e papà e Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, si diverte tanto e si lascia coccolare tutto il tempo. Eleonora Daniele è diventata mamma a 44 anni, un sogno che credeva difficile da realizzare e invece dopo il matrimonio è arrivata la sua bellissima bambina. Carlotta ha 2 anni, è bionda come la sua mamma e a lei ha cambiato la vita. E’ la rivista Gente che pubblica le foto della passeggiata in centro a Roma, la conduttrice ha scelto un look total black, pantaloni, blusa larga e mocassini, comodissima per tenere in braccio e rincorrere la sua piccolina. Una piccola vespa rosa è il giocattolo scelto per far divertire la figlia che ovviamente è al centro dell’attenzione di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. Una famiglia davvero bellissima che desidera godersi una tranquilla giornata romana.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni una storia d’amore lunghissima

Una passeggiata in questo autunno, un pomeriggio romano per la coppia che dopo avere corso tutto il tempo con la bimba incontra una vecchia amica, Patrizia Pellegrino. Scambio di chiacchiere e poi la giornata prosegue perché Carlotta come tutti i bimbi non ama star ferma a lungo.

Le foto raccontano tutta la gioia di Eleonora Daniele che oggi ammette quanto è felice, non solo perché è ormai da tempo una conduttrice affermata dopo il suo debutto in tv con il Grande Fratello, ma ha la famiglia che desiderava.

Non crede arriveranno altri figli anche se in passato ha confessato che quando con un figlio arriva una felicità come la sua si desidera di averne altri 10. Ha scoperto di avere tanta pazienza, le è venuta diventando madre, non sapeva di averne. Nel 2019 ha sposato il suo Giulio dopo ben 15 anni d’amore, l’anno successivo è diventata mamma per la prima volta colmando un po’ il vuoto lasciato da suo fratello.