Alessandra Mastronardi conferma tutto l’amore per il nuovo compagno

La dolce dedica d'amore di Alessandra Mastronardi che così conferma che è il dentista il nuovo compagno

Il gossip parlava già da tempo di questa nuova dolce storia d’amore ma nonostante le foto di Alessandra Mastronardi e il suo compagno fossero sulle varie riviste lei non diceva nulla. Ha atteso un bel po’ di tempo prima di parlarne, sempre così riservata, ma se adesso è uscita allo scoperto confermando tutto significa solo una cosa: che questa è una storia davvero importante, l’amore in cui crede di nuovo. Il fidanzato di Alessandra Mastronardi è lontano dal suo ambiente di lavoro, nessun collega questa volta, lui è Gianpaolo, di professione dentista. Il gossip non aveva sbagliato e adesso la splendida attrice che ci ha fatto innamorare già col suo primo ruolo ne I Cesaroni è pronta a mostrare un po’ della loro felicità.

Chi è il compagno di Alessandra Mastronardi?

“Sei il mio posto felice” scrive la Mastronardi mostrando un luogo che per lei, per loro, è magico, è lì che hanno trascorso le loro vacanze, al mare, da soli, tra un tuffo e un altro. Non si sa molto di questo amore, non si sa molto del dentista che ha fatto di nuovo innamorare Alessandra Matronardi. Se lei è riservata lui lo è anche di più, il suo profilo social è privato, la sua pagina Instagram è infatti chiusa. Comprensibile, non vorrà essere disturbato dai vari messaggi, dai curiosi.



Sulla pagina di Alessandra non mancano però i commenti, le congratulazioni, gli auguri. Alessandra Mastronardi e il suo Gianpaolo erano già stati beccati insieme in più occasioni e in chiari atteggiamenti, quelli di una coppia innamorata in una delle città più belle al mondo, Roma. La fine della relazione con Ross McCall l’ha riportata in Italia ed è qui che tutto ricomincia. Ovviamente adesso la cronaca rosa non attende altro che il seguito, magari le nozze, immaginandola già meravigliosa in abito da sposa.