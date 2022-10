La smentita dei legali di Ilary Blasi: nessuna richiesta di mantenimento, fake news strategiche

I legali di Ilary Blasi sono stati costretti a smentire le tante voci circolate nelle ultime ore: la conduttrice non ha chiesto nessun assegno di mantenimento

Ha fatto parecchio scalpore la notizia arrivata ieri dal Corriere della sera. Sul quotidiano e on line si leggeva di quello che starebbe succedendo negli studi degli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti, tra richieste e accordi. Qualcuno, ha fatto trapelare la notizia secondo la quale, Ilary Blasi ha chiesto 20 mila euro come assegno di mantenimento a quello che sta per diventare il suo ex marito, Francesco Totti. Inoltre, è stato raccontato, che l’ex calciatore avrebbe deciso di negare ogni genere di assegno per la Blasi, avendo lei un lavoro che le permette di guadagnare molto bene e potendosi lui invece, occupare senza nessuno problema del mantenimento dei figli. Queste voci però oggi, sono state smentite dai legali di Ilary Blasi che dalle colonne di Repubblica fanno sapere che è in corso una strategia ben specifica che servirebbe, a far passare la loro assistita, per quello che non è. In questo caso, commentiamo noi, come una donna che lavora e guadagna bene ma che vorrebbe comunque del soldi facili dal suo ex marito ricco.

La smentita degli avvocati di Ilary Blasi

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro” questa la nota diffusa da Repubblica, nota dell’ufficio legale che assiste la conduttrice di Canale 5. E ancora: “Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”. Alessandro Simeone ribadisce quindi che tutto quello che ieri si è letto e scritto sul Corriere della sera, non corrisponde al vero.

E’ davvero brutto constatare come 20 anni d’amore siano stati spazzati via in così poco tempo. Chi aveva annunciato che ci sarebbe stata una vera e propria battaglia legale tra i due ex, non sbagliava.