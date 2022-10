Dopo Totti è Ilary Blasi ad andare a pranzo con i figli

La battaglia tra Totti e Ilary Blasi prosegue anche sui social con le foto con i figli?

Domenica in famiglia ieri per Ilary Blasi, la sua famiglia di origine, i Blasi e il resto del suo affettuoso gruppo che non la lascia mai sola. Con lei c’erano anche i figli e la conduttrice non ha perso l’occasione di pubblicare una foto con la bellissima Chanel. Niente di strano ma adesso sembra che la battaglia tra Totti e Ilary Blasi prosegua anche sui social. Pochi giorni fa l’ex calciatore ha deciso di tornare su Instagram, di pubblicare storie come i vecchi tempi, e ha iniziato apparendo con suo figlio Cristian. Un gran ritorno, molto apprezzato, un papà che sorride con il proprio figlio dopo tanto gossip sulla separazione è un’immagine molto carina. Ilary Blasi ieri sembra avere risposto, magari è solo un caso ma per molti non è così.

Ilary Blasi a pranzo con la famiglia

La conduttrice si rifugia nella sua famiglia, lì trova comprensione e protezione e quando è necessario ci pensano le sorelle e lo zio a dirne quattro a chi esagera. Sono tutti insieme in una località di mare, un bel piatto di spaghetti con le vongole e la giornata è perfetta. A tavola ci sono tutti, le sorelle Silvia e Melory, la nonna e lo zio Stefano, i figli più grandi, Chanel e Cristian. Non si vede la piccola Isabel ma di certo starà giocando con le cuginette.

La vita prosegue per entrambi lontano dal gossip ma entrambi danno modo di spettegolare. Il selfie di Ilary Blasi con sua figlia Chanel sembra una risposta al suo ex marito. Se Totti sta con i suoi figli magari Ilary è molto più presente, chissà cosa vogliono dirsi. Sembra ormai che tra Francesco e Ilary Blasi non ci sia più alcuna possibilità di incontro, anche se sembra abitino nella stella villa, tutti insieme. Una villa enorme che permette ad entrambi di evitarsi del tutto.