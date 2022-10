E’ il compleanno di Stefano De Martino: gli auguri di Belen e il disastro con lo spumante

Stefano De Martino festeggia il compleanno a Napoli con gli auguri di Belen

Oggi è il compleanno di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha pubblicato la foto più bella del loro amore. E’ uno scatto recente, è il loro ultimo ritorno, sono bellissimi e sorridenti mentre si guardano innamorati. Dopo i recenti auguri di Stefano a sua moglie per i suoi 38 anni è Belen a volerlo sorprendere, come ha fatto lui, con parole semplici ma importanti. Stefano De Martino chiama “Vita” Belen, la showgirl gli ha donato il suo cuore. “Felice compleanno al cuore mio” sono gli auguri che sceglie per il papà di suo figlio Santiago, per l’uomo che amerà per sempre e che considera il suo mascalzone preferito.

Stefano è a Napoli, Belen a Milano

Anche oggi sono separati ma avranno modo di festeggiare insieme il compleanno. De Martino è impegnato a Napoli con il suo spettacolo in onda su Rai 2, il programma Stasera tutto è possibile. Ed è proprio dallo studio di Step che Stefano De Martino ha aperto la prima bottiglia di spumante per festeggiare il suo compleanno. Un vero disastro perché il conduttore in un momento di euforia tra la torta e il tanti auguri a te ha aperto la bottiglia e nonostante gli gridassero di non farlo ha spruzzato spumante ovunque al centro dello studio.

Sul suo profilo social Stefano ha dato appuntamento a tutti a questa sera mostrando come sta festeggiando in queste ore, nella sua Napoli, nella villa che si è regalato con accesso privato al mare. Un bel tuffo in acqua, una gran nuotata, è così che inizia i suoi 33 anni. Belen non manca di commentare: “Auguri amore mio”. La Rodriguez non smette di dedicargli parole d’amore ma le più belle le ha dette ieri a Verissimo. Ha sottolineato quanto sia immenso suo marito che nel ritornare nella sua vita ha accettato che adesso lei ha una bambina che figlia di un altro.