Mia Ceran incinta del secondo figlio sceglie le parole più dolci

Dolcissimo l'annuncio di Mia Ceran incinta del secondo figlio, presto sarà di nuovo mamma

Mia Ceran è incinta, sui social annuncia la seconda gravidanza, pubblica l’ecografia e svela che presto sarà mamma per la seconda volta. La giornalista di Quelli che il calcio ha pubblicato per la seconda volta il suo annuncio più dolce, l’ha fatto dedicando il primo post al bebè che sta per cambiare di nuovo la sua vita e quella della sua famiglia. Mia Ceran e Federico Ferrari stanno per diventare genitori per la seconda volta e l’annuncio della cicogna in volo questa volta include anche il piccolo di casa, Bruno Romeo nato ad agosto del 2021. Non manca Tito, il meraviglioso cane che avrà un altro bambino con cui giocare.

Mia Ceran il dolce annuncio del secondo figlio in arrivo

Questa volta Mia Ceran non ha usato la televisione per annunciare che è incinta del secondo figlio. Per Bruno scelse di svelarlo con la complicità dei suoi colleghi, Luca e Paolo, in una puntata di Quelli che il calcio, poco prima che tutti lo scoprissero.

“Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)” è il suo primo post al secondo figlio e sono le parole che ha scelto per dire a tutti che presto sarà mamma per la seconda volta. Non ha ancora svelato se il bebè sarà maschio o femmina e attenderà di certo la data del parto per annunciare a tutti il nome scelto.

Come sempre Mia Ceran sceglie con cura cosa dire e cosa lasciare nella sfera privata, sempre attenta a non mostrare troppo della sua vita, della sua famiglia. Il compagno papà dei suoi figli è Federico Ferrari, di lui si sa davvero poco: è Global Event Manager di Diesel Italia, come si evince dal suo profilo Linkedin, difficile sapere altro.

In tanti stanno facendo gli auguri alla Ceran, da Paola Marella a Lorenzo Baglioni, Levante, Miriam Leone, Cristina Parodi, Francesca Fagnani, Simona Branchetti e tanti altri, tutti felici per la sua bellissima famiglia, per la sua conquista in amore.