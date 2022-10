Anche Selvaggia Lucarelli ha un cuore: in lacrime per il suo Lorenzo a Ballando

Lacrime ed emozioni per Selvaggia Lucarelli alla prima puntata di Ballando con le stelle 2022: ecco che cosa è successo

E chi si sarebbe mai aspettato di vedere Selvaggia Lucarelli piangere alla prima puntata di Ballando con le stelle dopo l’esibizione del suo Lorenzo Biagiarelli? Non perchè la giornalista non abbia un cuore o sia di pietra come qualcuno pensa e sostiene, ma perchè in fin dei conti, Lorenzo e Anastasia erano scesi in pista per ballare una innocente bachata. Forse le parole nel video, forse il carico emotivo, forse tutta l’emozione di quella attesa o la felicità di vedere la persona che ami fare qualcosa di bello! Chi lo sa! La Lucarelli non ci ha spiegato il motivo del suo pianto. Ma è stato sicuramente molto emozionante vederla commossa in quel modo ed emozionata mentre Lorenzo invece, in modo stoico, cercava di resistere nonostante fosse anche lui, visibilmente emozionato per quello che stava succedendo. E di certo non se lo aspettava Milly Carlucci di dover essere la “consolatrice” di Selvaggia, mentre i suoi colleghi stentavano a credere che tutto questo stesse accadendo realmente. Stupito anche il pubblico a casa, ma è successo davvero! Pochi minuti comunque, perchè poi Selvaggia Lucarelli è tornata la spietata giudice di sempre. Anzi, per lei la serata si è conclusa in modo pessimo, con gli insulti di Iva Zanicchi ( pare che gli abbia dato anche della tro**). E mentre la Carlucci prometteva controlli e verifiche, il pubblico a casa votava la Zanicchi come la migliore della serata, facendole vincere la puntata. Insomma se la serata era iniziata nel migliore dei modi per Selvaggia, si è conclusa nel peggiore.

Nessun conflitto di interessi per la Lucarelli

Selvaggia ha dimostrato già in questa prima puntata di Ballando con le stelle 2022 che non ci sarà nessun conflitto di interessi per lei. Nonostante Lorenzo fosse stato davvero molto bravo, la Lucarelli non si è sbilanciata e ha dato un sei sulla fiducia al suo fidanzato. Ha poi chiesto a tutti di non chiamare Lorenzo e Anastasia “coppia”. Meglio definirli un “nucleo provvisorio” giusto per mettere i puntini sulle i.